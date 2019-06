Milánó és Cortina d'Ampezzo rendezi a 2026-os téli olimpiát – döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az olasz pályázat Stockholmot győzte le.

A 2026-os olimpia rendezésétől is tömegesen léptek vissza a pályázók, ahogy négy éve a 2022-esétől és nemrég a 2024-es nyári olimpiától is. Igaz, a 2022-essel ellentétben (amikor Peking Almatit győzte le) most legalább két olyan hely maradt versenyben, ahol telente van hó. Tavaly először a svájci Sion lakói utasították el népszavazáson az olimpia tervét, majd Grazban is úgy szavaztak, hogy nem indulnak, később Szapporo is kiszállt, utána viszont a török Erzurumot a NOB nem juttatta tovább az utolsó körbe. Ekkor még három város volt versenyben, de végül Calgary is visszavonta a pályázatát anyagi okok miatt.