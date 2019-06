Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós nem kíméli Karácsony Gergelyt és Kálmán Olgát a levelében. ","shortLead":"Tarlós nem kíméli Karácsony Gergelyt és Kálmán Olgát a levelében. ","id":"20190625_Tarlos_nyilt_levelben_kritizalja_az_ellenzeki_jeloltek_programjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ed5e84-3e88-479c-b5bc-5fa63eb933b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Tarlos_nyilt_levelben_kritizalja_az_ellenzeki_jeloltek_programjat","timestamp":"2019. június. 25. 08:06","title":"Tarlós nyílt levélben kritizálja az ellenzéki jelöltek programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","shortLead":"A 213 ezer dollár csak a kezdet, más dolgokkal is számolnia kell annak, aki az országban vállalkozna.","id":"20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c13f44-5e5b-4b71-aceb-1f639353feeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Gazdag_kulfoldieket_csabitana_SzaudArabia_de_igen_komoly_ennek_az_ara","timestamp":"2019. június. 24. 13:07","title":"Gazdag külföldieket csábítana Szaúd-Arábia, de igen komoly ennek az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","shortLead":"Nem tartotta be valaki a higiénés szabályokat a szolnoki strandon.","id":"20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c0ee7d-c553-44b1-9141-cc9d5cfc19ac","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Leeresztettek_a_szolnoki_strand_nagymedencejenek_vizet_egy_furdozo_miatt","timestamp":"2019. június. 24. 20:23","title":"Leeresztették a szolnoki strand nagymedencéjének vizét egy fürdőző miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","shortLead":"Mi mindenre nem alkalmas egy márkás sportcipő.","id":"20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64f08056-c3a5-405f-91b2-88e297161e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43fa19b-3440-442a-bb25-b272667e70ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_Ha_nem_latja_nem_hiszi_el_labbal_betonoztak_le_egy_uthibat_Budapesten__video","timestamp":"2019. június. 26. 11:55","title":"Ha nem látja, nem hiszi el: lábbal betonoztak le egy úthibát Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalással rendezné a kormány a Városligetben és a Várban folyó építkezések kritikáit, de a munkák leállítása nem jöhet szóba addig sem.","shortLead":"Tárgyalással rendezné a kormány a Városligetben és a Várban folyó építkezések kritikáit, de a munkák leállítása nem...","id":"20190624_Nem_zavarjak_a_kormanyt_az_UNESCO_kritikai_folytatjak_az_epitkezeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798a08c8-1fa5-45c5-a356-196fcffd3195","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Nem_zavarjak_a_kormanyt_az_UNESCO_kritikai_folytatjak_az_epitkezeseket","timestamp":"2019. június. 24. 21:02","title":"Nem zavarják a kormányt az UNESCO kritikái, folytatják az építkezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","shortLead":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","id":"20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a89e2f-2a97-4d8d-9a37-2868f7c414cf","keywords":null,"link":"/elet/20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","timestamp":"2019. június. 25. 10:39","title":"A lagzi közben lopták el a nászajándékot Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ca116-d97f-4334-a0e6-b28b667a00bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százezer forint bírságot ígér a Nébih, miután az ellenőrök 24 palack jelöletlen pálinkát fogtak.","shortLead":"Több százezer forint bírságot ígér a Nébih, miután az ellenőrök 24 palack jelöletlen pálinkát fogtak.","id":"20190626_Jeloletlen_palinkat_talaltak_a_Nebihesek_egy_zoldseggyumolcs_boltban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145ca116-d97f-4334-a0e6-b28b667a00bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e370d-3bbb-4183-b702-beed02240bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Jeloletlen_palinkat_talaltak_a_Nebihesek_egy_zoldseggyumolcs_boltban","timestamp":"2019. június. 26. 09:26","title":"Jelöletlen pálinkát találtak a nébihesek egy zöldség-gyümölcs boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","shortLead":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","id":"20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea15ab-c21a-4989-85e8-6aea59e5803f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","timestamp":"2019. június. 24. 18:30","title":"Itt a vizsgálat: így jutott az EU arra, hogy nincs bizonyíték a kettős élelmiszer-minőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]