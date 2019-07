Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","shortLead":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","id":"20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a469ea6f-ef38-4b16-92fa-103961992bce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","timestamp":"2019. július. 17. 08:17","title":"Népszava: Égen-földön nincs elég buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedvezően értékelik a hazai egészségügyi szakemberek felkészültségét az innovatív gyógyszergyártók vezetői, ugyanakkor a gyógyszertámogatások területén számos rendszerszintű problémára hívják fel a figyelmet – derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) kutatásának eredményeiből.","shortLead":"Kedvezően értékelik a hazai egészségügyi szakemberek felkészültségét az innovatív gyógyszergyártók vezetői, ugyanakkor...","id":"20190716_A_bolgar_kormany_tobb_modern_gyogyszernek_adott_TBtamogatast_mint_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380fd3ca-8ebb-4682-8dce-b968f87b9bcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_bolgar_kormany_tobb_modern_gyogyszernek_adott_TBtamogatast_mint_a_magyar","timestamp":"2019. július. 16. 10:18","title":"A bolgár kormány több modern gyógyszernek adott tb-támogatást, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet a madarakkal, vagy akár a terráriumok lakóival? Ők csak az ennivalót várják tőlünk?","shortLead":"A kutya szeretetében nem nagyon kételkedünk, de a macska természetéről már megoszlanak a vélemények. De mi a helyzet...","id":"20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc70911b-3711-44bb-b36f-7f197e7f525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e8cacd-c5be-43e1-bccc-08d5f80afea5","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Vajon_a_hazi_kedvenceink_szeretnek_minket_vagy_csak_a_kajara_hajtanak","timestamp":"2019. július. 18. 07:49","title":"Vajon a házi kedvenceink szeretnek minket, vagy csak a kajára hajtanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban különösen sok volt.","shortLead":"Májusban különösen sok volt.","id":"20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728a86b-2dc7-46cc-84ef-27dedba512ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","timestamp":"2019. július. 16. 10:07","title":"Lejárt a kilakoltatási moratórium, ismét elharapódzott a végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget, és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal. Amerikai kutatók majmokat ültettek a képernyő elé, hogy jobban megértsék ezt a jelenséget. Kiderült: a csimpánzoknak is van kedvenc filmjük.","shortLead":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal...","id":"20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e80b9-5983-44e3-b845-a6c81122331d","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"A csimpánzok is imádnak közösen filmet nézni. De mit mond ez el rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6817f4-e167-4ddc-9c54-7a6c4c670230","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","timestamp":"2019. július. 17. 11:21","title":"Videó: így gyorsul autópályán az új kupé Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szakmában dolgozókat az automatizálás és az alacsony bérek is sújtják.","shortLead":"A szakmában dolgozókat az automatizálás és az alacsony bérek is sújtják.","id":"20190717_Egy_szakma_halala_egyre_kevesebb_a_penztaros_a_szupermarketekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e5c18d-ba69-4cab-8f22-1cfa51686b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f560b8-1d5d-498d-8219-b869bb9301b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Egy_szakma_halala_egyre_kevesebb_a_penztaros_a_szupermarketekben","timestamp":"2019. július. 17. 11:06","title":"Egy szakma halála: egyre kevesebb a pénztáros a szupermarketekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]