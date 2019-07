Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","shortLead":"A két politikus feleségével együtt utazott az orosz városba, ahol egy hivatalos program után két napig turistáskodtak.","id":"20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c14d85-02b1-4552-a5c5-17dd90706cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Ketmillio_700_ezer_forintba_kerult_Harrach_es_Semjen_szentpetervari_hetvegeje","timestamp":"2019. július. 25. 20:37","title":"Kétmillió 700 ezer forintba került Harrach és Semjén szentpétervári hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors vákuumvasút állomását.","shortLead":"Egy új látványvideóban mutatja meg a SpaceX, miként képzeli el a korábban már Budapestre is megálmodott hipergyors...","id":"20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ad4f7-5ad7-4215-b35a-7ebf69cd56e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a286371-7dc5-44a0-9f6f-050df42ab024","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_elon_musk_hyperloop_hipergyors_vakuumvasut","timestamp":"2019. július. 26. 08:03","title":"Így nézhetne ki a budapesti vasútállomás, amit Elon Musk vonatához építenének – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b38bb5-2dc3-49cc-be8a-250ffc986183","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány hete alig száz méterre a kertek végétől öltek meg a ragadozók egy bikaborjút. Az előrejelzések szerint az Európába betört második hőhullám épp erre a területre tart. 