[{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak a megrendelésekből.\r

","shortLead":"A gyanú szerint élelmiszerimportra vonatkozó szerződések révén valamennyien pénzt szivattyúztak ki maguknak...","id":"20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6b9eda-11e8-4e42-bf68-e8adb9c0f221","keywords":null,"link":"/vilag/20190725_Amerikai_szankciokkal_sujtottak_a_venezuelai_elnok_mostohafiait","timestamp":"2019. július. 25. 19:43","title":"Amerikai szankciókkal sújtották a venezuelai elnök mostohafiait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és buszjáratot érint.\r

","shortLead":"A VII. és a XIV. kerületben több utcát lezárnak és épületeket is kiürítenek. A forgalomkorlátozás több troli- és...","id":"20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621614a3-7904-44e2-95c9-0fa6087592df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395575ec-de9e-4828-aa55-7c568942fffd","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_vilaghaborus_bomba_varosliget_hatastalanitas_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. július. 26. 05:14","title":"Ma hatástalanítják a Városligetben talált világháborús bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Két Sencor-modellel van gond.","shortLead":"Két Sencor-modellel van gond.","id":"20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72963150-138d-4387-8fc5-455d30290c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be6fabe-95c9-49c9-b348-acfdbcf3aab8","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_mobilklima_tuzveszely_visszahivas_sencor","timestamp":"2019. július. 26. 09:28","title":"Mobil klímákat hívtak vissza, mert kigyulladhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem értették az orvosok, mitől lehetett annyira rosszul a fiatal betegük, meglepte őket is a műtét eredménye.","shortLead":"Nem értették az orvosok, mitől lehetett annyira rosszul a fiatal betegük, meglepte őket is a műtét eredménye.","id":"20190725_Rosszullettel_kerult_korhazba_egy_no_majd_talaltak_a_gyomraban_kozel_ketszaz_ekszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585815ee-8a3f-45d0-843a-c42a407d062d","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Rosszullettel_kerult_korhazba_egy_no_majd_talaltak_a_gyomraban_kozel_ketszaz_ekszert","timestamp":"2019. július. 25. 19:59","title":"Rosszulléttel került kórházba egy nő, majd találtak a gyomrában közel kétszáz ékszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a régiónk 11 országában van jelen az OTP Csoport.","shortLead":"Már a régiónk 11 országában van jelen az OTP Csoport.","id":"20190725_Moldovaban_vett_bankot_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cc3ee3-7a2c-48c3-b275-fdf80e4c4c68","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Moldovaban_vett_bankot_az_OTP","timestamp":"2019. július. 25. 16:22","title":"Moldovában vett bankot az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, imádta. ","shortLead":"Úgy tűnik, imádta. ","id":"20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981cebeb-611a-4fa2-92f5-0c0d2fec002a","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Jason_Momoa_Make_a_wish","timestamp":"2019. július. 26. 17:08","title":"Jason Momoa súlyosan beteg gyerekek kívánságát teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104067dd-b947-4ac1-bf4c-1c2cbe5c8768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központi utasításra is érkeztek Budapestre vidéki kormányhivatalnokok, akiknek az átvezénylésével próbál úrrá lenni a kormány a drámai mértékű fővárosi létszámhiányon, ráadásul az sem tudják, mikor és mennyi pénzt is kapnak majd mindezért. A budapesti helyzeten mindeközben nem látszik a plusz munkaerő: az óriási leterheltség miatt sok helyen többen mondanak fel, mint ahány átmeneti kisegítő érkezett.","shortLead":"Központi utasításra is érkeztek Budapestre vidéki kormányhivatalnokok, akiknek az átvezénylésével próbál úrrá lenni...","id":"20190726_kormanyhivatal_kormanyablak_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104067dd-b947-4ac1-bf4c-1c2cbe5c8768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e043a8-d8e4-4502-acf4-72b689c60a56","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_kormanyhivatal_kormanyablak_munkaerohiany","timestamp":"2019. július. 26. 14:00","title":"Nem igaz, hogy csak önként jöttek a fővárosba a kormányhivatali kisegítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket, semmi egyéb - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Schiffer András. A volt LMP-s alapító a Demokratikus Koalíció profizmusát dicsérte ugyan, de azt állítja, Gyurcsány Ferenc miatt korlátok közé van szorítva a DK.","shortLead":"Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon sajnálatos módon lerítt a választóknak, hogy csak...","id":"20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a793d8-045e-4ec2-a961-363c7ba4d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798d9a99-f76a-4b0e-b332-23dc4ad56287","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Schiffer_Andras_Fulke_podcast_LMP","timestamp":"2019. július. 27. 12:30","title":"Schiffer András a Fülkében: A miniszterelnök varázsereje meg tud törni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]