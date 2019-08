Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbd34b69-f17b-41d4-a2eb-2e5d4da276b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190730_Marabu_Feknyuz_Ezert_jon_jol_egy_hatizsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd34b69-f17b-41d4-a2eb-2e5d4da276b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff87ee6-3580-4b02-9a39-eba3deeb6190","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Marabu_Feknyuz_Ezert_jon_jol_egy_hatizsak","timestamp":"2019. július. 30. 10:28","title":"Marabu Féknyúz: Ezért jön jól egy hátizsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","shortLead":"L. Simon László kiállt a Quimby mellett, és finoman lehúzta Szentesi Zöldi László írását. ","id":"20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb313a3d-afc2-4630-8b4f-b3057e7b7a03","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fideszes_kepviselo_tette_helyre_a_kormanymedia_megmondoemberet","timestamp":"2019. július. 31. 10:07","title":"Fideszes képviselő tette helyre a kormánymédia megmondóemberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a halála előtt döntött a német Friedrich Nietzsche Alapítvány a díj Hellernek ítéléséről. ","shortLead":"Még a halála előtt döntött a német Friedrich Nietzsche Alapítvány a díj Hellernek ítéléséről. ","id":"20190731_Posztumusz_nemzetkozi_dijat_kap_Heller_Agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2efca4c-2bb9-49f7-a848-7b7ac613a193","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Posztumusz_nemzetkozi_dijat_kap_Heller_Agnes","timestamp":"2019. július. 31. 15:05","title":"Posztumusz kap nemzetközi díjat Heller Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13f4ab4-7afc-4b29-b041-ab87bba1907b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi szabálytalan autóst ritkán lát egyszerre. ","shortLead":"Ennyi szabálytalan autóst ritkán lát egyszerre. ","id":"20190730_Vegig_fotozta_az_egesz_Tour_de_France_mezonyt_egy_parizsi_traffipax__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13f4ab4-7afc-4b29-b041-ab87bba1907b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f6161a-74c3-47ac-887e-b18569b412f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Vegig_fotozta_az_egesz_Tour_de_France_mezonyt_egy_parizsi_traffipax__video","timestamp":"2019. július. 30. 15:29","title":"Végigvillogta az egész Tour de France karavánját egy párizsi traffipax - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Másodfokú riasztást adtak ki Északkelet-Magyarország több járására. ","shortLead":"Másodfokú riasztást adtak ki Északkelet-Magyarország több járására. ","id":"20190731_Vihar_csap_le_az_orszag_keleti_felere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d398653-3f97-4cff-bf39-2ce71c8622dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Vihar_csap_le_az_orszag_keleti_felere","timestamp":"2019. július. 31. 13:59","title":"Vihar csap le az ország keleti felére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan forgatja az oldalakat, hanem mert nem is nézi, amit csinál.","shortLead":"Calvin Anderson remek focista, emellett a Rubik-kocka kirakásában is jeleskedik. Na, nem azért, mert olyan gyorsan...","id":"20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6427520d-bd76-4f78-8f7f-0f26860b0bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc6eb7f-b2dd-4cc1-a65b-ba6789dbe979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_rubik_kocka_kirakasa_focista_hata_mogott","timestamp":"2019. július. 31. 12:03","title":"Látta már a focistát, aki a háta mögött rakja ki a Rubik-kockát? Itt megnézheti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető leghatékonyabban befolyásolja potenciális választóinak valóságképét. A pénzből bőven jutott NER-közeli figuráknak is.","shortLead":"Nyolc év alatt csaknem 720 milliárd forintot költött az állam például arra, hogy egyperces hírek sulykolásával a lehető...","id":"20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d7855-4ae4-4c6e-a045-15e32661419d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Megtudtuk_kiket_hizlalnak_a_kozmedia_szazmilliardjai","timestamp":"2019. július. 31. 11:41","title":"Megtudtuk, kiket hizlalnak a közmédia százmilliárdjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt csinált. ","shortLead":"Nem csak mi, emberek szenvedjük meg a hőhullámokat, a grönlandi jégmezőkön sem jobb a helyzet. A legutolsó jókora bajt...","id":"20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b44305c-8c70-4409-8864-78ec75003654","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_gronland_jegmezo_olvadas_hohullam","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:33","title":"Úgy olvadnak a grönlandi jégmezők, mintha egy hatalmas hajszárítóval melegítenék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]