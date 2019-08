Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adóhatóság vizsgálatai során 122 ezer adózónál 275 milliárd forintnyi adóhiányt tárt fel, 208 milliárd forint bírságot szabott ki 2018-ban.","shortLead":"Az adóhatóság vizsgálatai során 122 ezer adózónál 275 milliárd forintnyi adóhiányt tárt fel, 208 milliárd forint...","id":"20190807_A_NAV_200_milliard_forint_birsagot_szabott_ki_2018ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af347c-4b73-45ad-a9bf-f86ed69dd31e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_A_NAV_200_milliard_forint_birsagot_szabott_ki_2018ban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:31","title":"A NAV 200 milliárd forint bírságot szabott ki 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kritikus sebezhetőséget fedeztek fel az androidos telefonok lelkének számító Qualcomm lapkakészletekben. Nagyon sokan kerülhetnek bajba emiatt.","shortLead":"Számos kritikus sebezhetőséget fedeztek fel az androidos telefonok lelkének számító Qualcomm lapkakészletekben. Nagyon...","id":"20190807_kritikus_sebezhetosegeket_talaltak_qualcomm_lapkakeszletekben_androidos_eszkozok_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4204976-276e-480b-a4c3-c7b0f1e4426f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_kritikus_sebezhetosegeket_talaltak_qualcomm_lapkakeszletekben_androidos_eszkozok_veszelyben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:33","title":"Frissítsen, ahogy lehet, több millió androidos került veszélybe a Qualcomm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány tanuszoda építési programjában az ígért létesítmények fele sem készült el, ami igen, az is csak késve.","shortLead":"A kormány tanuszoda építési programjában az ígért létesítmények fele sem készült el, ami igen, az is csak késve.","id":"20190808_Ev_vegere_22_tanuszoda_keszulhet_el_a_kormany_altal_igert_50bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d78ab4d-f110-48d9-bd4d-1c3ac537a7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Ev_vegere_22_tanuszoda_keszulhet_el_a_kormany_altal_igert_50bol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:50","title":"Év végére 22 tanuszoda készülhet el a kormány által ígért 50-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","shortLead":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","id":"20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d6c688-30c5-4f2a-9f48-4112b596d117","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:45","title":"Minek egy 250 millió eurós médiabirodalom egy cseh oligarchának Franciaországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is változott.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is változott.","id":"20190809_Most_tankoljon_olcsobb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e418ac-d1d7-4802-89d3-ff4363c720c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Most_tankoljon_olcsobb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:28","title":"Most tankoljon, olcsóbb lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg a megrendelt Boeing–737 Max gépek.","shortLead":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg...","id":"20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b06ceff-de88-4b50-bd08-8e5569b9e2be","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:17","title":"Önhibáján kívül került nagy bajba a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai bíróság elutasította a Facebook fellebbezését abban a perben, amit az arcfelismerő rendszerük használata miatt indítottak ellenük. A tét nem kicsi.","shortLead":"Az amerikai bíróság elutasította a Facebook fellebbezését abban a perben, amit az arcfelismerő rendszerük használata...","id":"20190809_facebook_arcfelismeres_birosag_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00f9a6f-5693-4426-a3ff-535a99d3e27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_facebook_arcfelismeres_birosag_buntetes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:03","title":"Újabb gigabüntetést kaphat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]