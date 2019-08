Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Környékbeli virágok mintájára tervezték.","shortLead":"Környékbeli virágok mintájára tervezték.","id":"20190816_Az_erdi_kezisek_is_Meszaros_Lorinc_2Rulejaba_oltoznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2481a99d-1fc4-47a0-a290-724ddd42d4d8","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Az_erdi_kezisek_is_Meszaros_Lorinc_2Rulejaba_oltoznek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:53","title":"Az érdi kézisek is Mészáros Lőrinc 2Rule-jába öltöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b1ce22-eff0-4c4f-8df8-4ab60a79e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pontosabban négyet, ha az Audit is ide vesszük. ","shortLead":"Pontosabban négyet, ha az Audit is ide vesszük. ","id":"20190816_Lenyulta_apja_Audijat_majd_harom_autot_osszetort_egy_fiatal_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b1ce22-eff0-4c4f-8df8-4ab60a79e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520574c7-4d6b-4f7e-a3fe-60feb9cc136e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_Lenyulta_apja_Audijat_majd_harom_autot_osszetort_egy_fiatal_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:07","title":"Lenyúlta apja Audiját, majd három autót összetört egy fiatal Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","shortLead":"Nagyon elszakadt egymástól az átlagbér és a képviselők fizetése Magyarországon.","id":"20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f6113-6d48-4e09-8bbd-be7f921a22ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_politikusok_fizeteset_mar_felzarkoztatta_Europahoz_az_Orbankormany","timestamp":"2019. augusztus. 16. 08:09","title":"A politikusok fizetését már felzárkóztatta Európához az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","shortLead":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","id":"20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe91077-06cc-4adb-b12a-fbf1c97c0846","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:58","title":"A kormány elmagyarázta, miért pontrendszer alapján ítélik meg a GYOD-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","shortLead":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","id":"20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94812b7-1344-4185-92b2-0a3d272d2c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:11","title":"Milliós hiteleket veszünk fel az iskolakezdés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd7ee4-6c33-4e7a-99b2-cf5f01bcc2f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most megnézheti az első lépéseit.","shortLead":"Most megnézheti az első lépéseit.","id":"20190816_Zsiraf_szuletett_a_veszpremi_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83bd7ee4-6c33-4e7a-99b2-cf5f01bcc2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82ac404-075b-4c32-9260-5cef36fcdcaf","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Zsiraf_szuletett_a_veszpremi_allatkertben","timestamp":"2019. augusztus. 16. 21:27","title":"Zsiráf született a veszprémi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336f26a-ad38-4d41-aedf-6f6f12b6171e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Például dokumentumfilmet forgat. Itt a Midnight Traveler előzetese.","shortLead":"Például dokumentumfilmet forgat. Itt a Midnight Traveler előzetese.","id":"20190816_Mihez_kezd_egy_menekult_csalad_harom_mobiltelefonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2336f26a-ad38-4d41-aedf-6f6f12b6171e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5654ee6-d7c8-48e3-92b1-67355cdb86a2","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Mihez_kezd_egy_menekult_csalad_harom_mobiltelefonnal","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:52","title":"Mihez kezd egy menekült család három mobiltelefonnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7616c6dd-0a1e-4ae4-9959-01c13d22b5b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ártándnál kapták el, a kocsija tele volt bagóval.","shortLead":"Ártándnál kapták el, a kocsija tele volt bagóval.","id":"20190816_Helyben_kifizette_a_penzugyoroknek_a_28_millios_birsagot_egy_cigicsempesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7616c6dd-0a1e-4ae4-9959-01c13d22b5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19a4a50-43f4-4571-9da4-3550f7add363","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Helyben_kifizette_a_penzugyoroknek_a_28_millios_birsagot_egy_cigicsempesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:51","title":"Helyben kifizette a pénzügyőröknek a 2,8 milliós bírságot egy cigicsempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]