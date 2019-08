Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","shortLead":"Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre érkezett.","id":"20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8754a-5ac9-469e-9c2f-1f2e74df506c","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Lovoldozes_volt_Rackeven","timestamp":"2019. augusztus. 29. 19:53","title":"Lövöldözés volt Ráckevén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként is, sok dolgot nem vett meg neki, csak az esküvőjük után lett kicsit adakozóbb.","shortLead":"De sokszor nem is magának vásárolt, hanem a barátnőinek a nemrég elhunyt férjétől kapott hitelkártyával. És egyébként...","id":"20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04aa5aa5-635b-436f-ba6c-8c639f0100a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e706cf8f-b7ff-4907-adf1-7247a99588e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vajna_Timea_Elofordult_hogy_Andy_megdorgalt_mert_tul_sokat_koltottem","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:53","title":"Vajna Tímea: Előfordult, hogy Andy megdorgált, mert túl sokat költöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","id":"20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c23d4d-3036-47e5-ae4e-a863f85856de","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:30","title":"Egymásnak esett a Fidesz és a KDNP Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573c8f02-32a4-4c3e-8424-dbc441ebc496","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében különadót vetne ki az 50 eurónál (16 500 forint) olcsóbb, európai útvonalakra szóló repülőjegyekre a bajor Keresztényszociális Unió (CSU).","shortLead":"Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jegyében különadót vetne ki az 50 eurónál (16 500 forint) olcsóbb, európai...","id":"20190830_csu_kulonado_olcso_repulojegy_klimavedelem_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=573c8f02-32a4-4c3e-8424-dbc441ebc496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9114bb42-a079-4d5b-8a45-54245957c045","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_csu_kulonado_olcso_repulojegy_klimavedelem_nemetorszag","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:13","title":"Megadóztatnák a túl olcsó repülőjegyeket Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26104923-f0a6-4a70-89ea-b78fcb81c9b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megint nem sikerült eljutni az űrbe a Khomeini Űrközpontból.","shortLead":"Megint nem sikerült eljutni az űrbe a Khomeini Űrközpontból.","id":"20190830_Felrobbant_Iran_uj_raketaja_az_inditoallason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26104923-f0a6-4a70-89ea-b78fcb81c9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0116b6c1-bea7-4877-86ad-75abc546ce1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_Felrobbant_Iran_uj_raketaja_az_inditoallason","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:04","title":"Felrobbant Irán új rakétája az indítóálláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem az állatoknak kell beadni.","shortLead":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem...","id":"20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391d81d-bafb-4bab-9faa-66984fae4c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:03","title":"Itt a macskaszőr-allergia elleni oltás, amit már az állatoknak kell beadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Immár tizedik éve nem jutott be magyar csapat a Bajnokok Ligája csoportkörében, ettől azonban a hazai futballrajongók bőven izgulhatnak a meccseken. Lesz ugyanis éppen elég különösnek ígérkező összecsapás, derült ki a csütörtöki sorsoláson. Még úgynevezett halálcsoport is van - nem is egy.\r

","shortLead":"Immár tizedik éve nem jutott be magyar csapat a Bajnokok Ligája csoportkörében, ettől azonban a hazai futballrajongók...","id":"20190829_Kovesse_velunk_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3b136-400f-47a1-9546-0f23a1c0b704","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Kovesse_velunk_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolast","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:00","title":" PSG-Real, Bayern-Tottenham, Juventus-Atletico a BL csoportkörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"Hunyadi Réka","category":"velemeny","description":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n a Greenpeace munkatársa.","shortLead":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n...","id":"20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62cb56-3f00-4dd9-a894-a359317b303d","keywords":null,"link":"/velemeny/20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:30","title":"Lángol a Föld – most mi legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]