[{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek következtében a nemzetközi helyzetünk is romlott. A cég szerint továbbra is böngészőn keresztül jön a legtöbb kísérlet.","shortLead":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek...","id":"20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af604450-5bd8-42b4-b39b-d02a21f6a2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:03","title":"Nagyobb veszélyben vannak a magyar internetezők, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Négy éve hirdette ki a kormány a a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, noha most publikált határőrizeti stratégiája is elismeri, az illegális migráció alig érzékelhető. A kormánypárti képviselők nyilvánosan amiatt panaszkodnak, hogy alig ad pénzt az EU határvédelemre, ehhez képest éppen ezekre a forrásokra építenek a következő években is. ","shortLead":"Négy éve hirdette ki a kormány a a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, noha most publikált határőrizeti...","id":"20190828_hatarorizeti_strategia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e696de-4c86-4fe4-8885-75baceaedda0","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_hatarorizeti_strategia","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:00","title":"Nem migránsáradat, hanem a határőrök hiánya okoz gondot a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közgyűlési döntés van róla, ennek ellenére nem mehetnek be a Haladás Sportkomplexumba.","shortLead":"Közgyűlési döntés van róla, ennek ellenére nem mehetnek be a Haladás Sportkomplexumba.","id":"20190828_A_szombathelyi_roplabdasoknak_Repcelakra_kell_menniuk_a_hazai_meccsukre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c61321-add2-48de-b248-1ec49c6b0ae9","keywords":null,"link":"/sport/20190828_A_szombathelyi_roplabdasoknak_Repcelakra_kell_menniuk_a_hazai_meccsukre","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:09","title":"A szombathelyi kézilabdásoknak Répcelakra kell menniük a hazai meccseikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A sértett férfit csuklótájon vágták meg, erősen vérzett. A támadó szabadlábon védekezhet.","id":"20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564c6ef8-b2ab-475a-98d4-eba9aba78440","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Machetevel_tamadt_egy_nyiregyhazi_ferfi_egy_masikra_mert_bantotta_a_gyermeket","timestamp":"2019. augusztus. 29. 07:34","title":"Machetével támadt egy nyíregyházi férfi egy másikra, mert bántotta a gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek, a szélsőségesen hideg napok száma viszont a felére csökkent és a telek is melegebbé váltak.","shortLead":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek...","id":"20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304a34d4-0d72-4896-9b49-8f65d429c45b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:53","title":"Gyorsabban melegszik Európa, mint azt jelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25e0a3e-db11-46a2-9c88-0a4d1055e0f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy óriási tömegű exobolygót, amely háromszor nagyobb, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb planétája – közölte a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech).","shortLead":"Felfedeztek egy óriási tömegű exobolygót, amely háromszor nagyobb, mint a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb planétája –...","id":"20190830_nagy_tomegu_exobolygo_hr_5183_b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25e0a3e-db11-46a2-9c88-0a4d1055e0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f97ca-e82c-443d-bf77-cd0fe09a324e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_nagy_tomegu_exobolygo_hr_5183_b","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:03","title":"Sosem látott, furcsán mozgó, hatalmas bolygót találtak a Naprendszeren kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnését. ","shortLead":"Szakértők szerint a szünet azt jelentené, hogy jogszabályi úton lehetetlen lenne megakadályozni a brit európai uniós...","id":"20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a543349-510b-4e9c-a37d-edb362735107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_boris_johnson_brit_parlament_felfuggesztes_II_erzsebet_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:56","title":"Johnson megerősítette: másfél hónapra felfüggesztené a parlament működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ajánlattevők részvényenként 680,47 forintot ajánlottak, a 4iG igazgatósága nem javasolta elfogadását.","shortLead":"Az ajánlattevők részvényenként 680,47 forintot ajánlottak, a 4iG igazgatósága nem javasolta elfogadását.","id":"20190828_Eredmenytelenul_zarult_a_4iGreszvenyekre_tett_kotelezo_nyilvanos_veteli_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2a9d65-ad83-4ba9-9085-d6f1253379ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Eredmenytelenul_zarult_a_4iGreszvenyekre_tett_kotelezo_nyilvanos_veteli_ajanlat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:56","title":"Eredménytelenül zárult a 4iG-részvényekre tett kötelező nyilvános vételi ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]