Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","shortLead":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","id":"20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1aa78fb-c057-4239-8061-0c5b4c37809b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","timestamp":"2019. szeptember. 02. 22:23","title":"Katonai helikopterrel mentettek ki egy siklóernyőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca814b03-06cb-4114-9d9b-26a2b835a5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most már mind az autósok, mind a gyalogosok biztonsággal meg tudják közelíteni a gyalogos-átkelőhelyet.","shortLead":"Most már mind az autósok, mind a gyalogosok biztonsággal meg tudják közelíteni a gyalogos-átkelőhelyet.","id":"20190902_a_nap_fotoja_solymaron_rekordgyorsan_biztonsagos_lett_a_veszelyes_zebra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca814b03-06cb-4114-9d9b-26a2b835a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d127e34-6d34-42e1-b53f-7cbf9f9b50df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_a_nap_fotoja_solymaron_rekordgyorsan_biztonsagos_lett_a_veszelyes_zebra","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:01","title":"A nap fotója: Solymáron rekordgyorsan biztonságos lett a veszélyes zebra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cd112b-cb5a-4d1b-83a1-a33e407aa745","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190902_Zsenialis_kisfilmet_keszitettek_Kazincbarcikarol_es_a_gyujtoszenvedelyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cd112b-cb5a-4d1b-83a1-a33e407aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10206f3e-6b4c-4ea8-9de9-92592d630a8d","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Zsenialis_kisfilmet_keszitettek_Kazincbarcikarol_es_a_gyujtoszenvedelyrol","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:05","title":"Zseniális kisfilmet készítettek Kazincbarcikáról és a gyűjtőszenvedélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig nyomozhatnak, hogy ki a felelős a dunai hajóbalesetért, utána még három hónapra lehet szükség a vádemeléshez.","shortLead":"Október végéig nyomozhatnak, hogy ki a felelős a dunai hajóbalesetért, utána még három hónapra lehet szükség...","id":"20190903_Hableany_baleset_hajo_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b48215-ee71-4577-b8d3-7ef55a9e1c86","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Hableany_baleset_hajo_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:55","title":"Januárban emelhetnek vádat a Hableány-baleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b0de8e-ec1d-4531-9754-9f44ba2ee828","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán csodálkozhatunk rá.","shortLead":"Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán...","id":"20190902_Uj_klippel_jelentkezett_a_Kodaly_Spicy_Jazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b0de8e-ec1d-4531-9754-9f44ba2ee828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ceb79-318a-443d-adf4-30cde9f92678","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Uj_klippel_jelentkezett_a_Kodaly_Spicy_Jazz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:04","title":"Új klippel jelentkezett a Kodály Spicy Jazz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal a sebességkorlátozás nélküli Autobahnon.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen vehemenciával és magabiztossággal lehet közlekedni egy erős benzinmotoros Audi szedánnal...","id":"20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ccb876-0180-4e72-a181-f1ccc6a9b49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb03c49-c1df-4c5c-923b-8d06a9d6684e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_video_padlogazzal_igy_hasit_a_nemet_autopalyan_egy_uj_audi_a8","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:41","title":"Videó: így hasít padlógázzal a német autópályán egy új Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális felfogás kizárólagossága. A liberális demokrácia mindent kiszorított az elmúlt évtizedekben. Az államtitkár beszélt a média feladatáról is. Mindez terítékre kerül egy, a keresztény újságíróknak szervezett konferencián.\r

\r

","shortLead":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális...","id":"20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ace401-674f-477d-bd7d-0d9cf562b9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:59","title":"Konferenciát szervez a kormány keresztény újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96124c9-b408-4141-bad4-059fdb415586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első eset, hogy a háziállatokból gyilkos lesz. A mostani eset után egy szakember arra figyelmeztette a embereket, főleg az idősebbeket, hogy legyenek óvatosak a háziállatokkal.","shortLead":"Nem ez az első eset, hogy a háziállatokból gyilkos lesz. A mostani eset után egy szakember arra figyelmeztette...","id":"20190902_Kakasa_olt_meg_egy_idos_not_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96124c9-b408-4141-bad4-059fdb415586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef4f259-8802-4130-95ea-396433040f3a","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Kakasa_olt_meg_egy_idos_not_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:20","title":"Kakasa ölt meg egy idős nőt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]