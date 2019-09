Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0ed77c8-684d-423a-845a-2a2a999b19d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vetőmagüzem megvásárlása után komoly tőkeemelés történt a társaságnál, a jövő mégis kétséges a vezetők szerint korszerűtlen üzemnél.","shortLead":"A vetőmagüzem megvásárlása után komoly tőkeemelés történt a társaságnál, a jövő mégis kétséges a vezetők szerint...","id":"20190903_Dolgozokat_kuldenek_el_a_mezohegyesi_allami_Menesbirtokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0ed77c8-684d-423a-845a-2a2a999b19d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1831c0-d5ad-408a-b208-e3599e8502ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Dolgozokat_kuldenek_el_a_mezohegyesi_allami_Menesbirtokrol","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:22","title":"Milliárdokat öntenek bele, mégis dolgozókat küldenek el a mezőhegyesi Ménesbirtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0170a2a6-5228-4069-a026-c782f9938aa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatmillió forintos autót foglaltak le a magyar rendőrök a csanádpalotai átkelőnél.","shortLead":"Hatmillió forintos autót foglaltak le a magyar rendőrök a csanádpalotai átkelőnél.","id":"20190903_Hamis_volt_az_alvazszama_es_a_papirjai_is_a_Jaguarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0170a2a6-5228-4069-a026-c782f9938aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f51ad2e-142c-4825-b7f4-b11657778e43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Hamis_volt_az_alvazszama_es_a_papirjai_is_a_Jaguarnak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:23","title":"Átdolgozott alvázszámú Jaguar akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt a belga városban.","shortLead":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt...","id":"20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2d1ef9-e968-4440-93a4-8794292fdaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:30","title":"Robbanás volt Antwerpenben, három épület összeomlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepétől nem lehet több privát üzenetet küldeni egymásnak a YouTube-on. A funkciót használó tinik meglátása szerint egy értékes eszközt készülnek elvenni tőlük.","shortLead":"Szeptember közepétől nem lehet több privát üzenetet küldeni egymásnak a YouTube-on. A funkciót használó tinik meglátása...","id":"20190903_youtube_uzenetkuldes_chat_megszunik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4212482c-02dd-4ed0-91ce-070b81f11bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_youtube_uzenetkuldes_chat_megszunik","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:03","title":"Megy a drámázás a YouTube-on, amiért kikapcsolják az üzengetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1960-ban alapított párizsi székhelyű Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagjává választotta Bacsárdi Lászlót, a MANT alelnökét.","shortLead":"Az 1960-ban alapított párizsi székhelyű Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagjává választotta Bacsárdi...","id":"20190903_bacsardi_laszlo_nemzetkozi_asztronautikai_akademia_magyar_asztronautikai_tarsasag_mant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66df4f6b-bb92-48e8-9244-aea58b734855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d30792-9bc9-4927-8acb-e707ffcefc45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_bacsardi_laszlo_nemzetkozi_asztronautikai_akademia_magyar_asztronautikai_tarsasag_mant","timestamp":"2019. szeptember. 03. 13:03","title":"Újabb magyar tagja lett a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új állampapír bevezetése is a használt lakások vásárlása ellen dolgozik.","shortLead":"Az új állampapír bevezetése is a használt lakások vásárlása ellen dolgozik.","id":"20190903_Sokkal_kevesebben_vennenek_hasznalat_lakast_Budapesten_mint_eddig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60540472-659b-4e73-887f-5409118bbe0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Sokkal_kevesebben_vennenek_hasznalat_lakast_Budapesten_mint_eddig","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:28","title":"Sokkal kevesebben vennének használt lakást Budapesten, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel az énekesben felmerült, hogy kisfia haláláért az édesanya is felelős lehet, úgy döntött, hogy megpróbálja elperelni tőle az idősebb gyerekét. ","shortLead":"Mivel az énekesben felmerült, hogy kisfia haláláért az édesanya is felelős lehet, úgy döntött, hogy megpróbálja...","id":"20190903_Radikalis_lepesre_szanta_el_magat_LL_Junior_kisfia_halalos_balesete_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd7d1a-7873-47a7-9851-b85f883c6ee7","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Radikalis_lepesre_szanta_el_magat_LL_Junior_kisfia_halalos_balesete_utan","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:59","title":"L.L. Junior a gyerekei anyját hibáztatja a halálos baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]