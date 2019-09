Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt a Sackler családot, amely most a cége feladásával vezekelhet.","shortLead":"Több százezer amerikai haláláért felelősek az opiáttartalmú erős fájdalomcsillapítók, amelyek milliárdossá tették azt...","id":"20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ebe382-dab9-47f0-88e2-fb6aabae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d6ca-4fa6-4ff6-8f9c-014928cb6fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190905_Az_amerikaiaknak_van_nagyobb_belso_ellensege_mint_a_fegyverek_vagy_az_AIDS","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:58","title":"Az amerikaiaknak van nagyobb belső ellensége, mint a fegyverek vagy az AIDS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7340b9f-6cc0-438f-ae06-58fe3336f9a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a minden korábbinál jobb képfrissítési ráta az idei IFA 2019 szakkiállítás egyik slágertémája. A játékosoknak szánt profi laptopok körében népszerű Asus mellett a szintén kedvelt Acer is egy 300 Hz-es képfrekvenciával dolgozó notebookkal bővítette portfólióját.","shortLead":"Úgy tűnik, a minden korábbinál jobb képfrissítési ráta az idei IFA 2019 szakkiállítás egyik slágertémája...","id":"20190904_acer_predator_triton_500_laptop_300_hz_kepernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7340b9f-6cc0-438f-ae06-58fe3336f9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b001a7-33b9-421f-bdbb-ca99c8baaa42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_acer_predator_triton_500_laptop_300_hz_kepernyo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:33","title":"Olyan erőgéppel állt elő az Acer, amelynek még a képernyője is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7794cb-c8bf-4ebf-bcc8-2d17c177df7e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kockázatos volna egy ilyen szerződés, a mostani alapján is túl drágán érkezik a gáz a PGNiG vezetője szerint.","shortLead":"Kockázatos volna egy ilyen szerződés, a mostani alapján is túl drágán érkezik a gáz a PGNiG vezetője szerint.","id":"20190904_pgnig_lengyelorszag_gazprom_gazimport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c7794cb-c8bf-4ebf-bcc8-2d17c177df7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763444c1-b2f5-4f8c-a42b-df7884723e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_pgnig_lengyelorszag_gazprom_gazimport","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:56","title":"A Gazprommal nem szerződik többet hosszú távra a lengyel gázipari cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","shortLead":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","id":"20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e849a07e-13fe-47fc-9fe8-68ef84aacf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:26","title":"Leállíttatta a fakivágásokat Tarlós a Hajógyári-szigeten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust új terrorizmusellenes nyilvántartása.","shortLead":"Csütörtökön működésbe lépett az EU tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az Eurojust...","id":"20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a9b1181-71d3-45e0-a8c1-dcfde84d625e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2273981a-da63-42a2-9ba7-8db6fa1dbcef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_eu_terrorellenes_nyilvantartas_ctr_indulas","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:03","title":"Ma bekapcsolták az EU nagy terrornyilvántartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5c3f9a-bf86-4bf8-a5e4-6b759cb1957c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tökéletesen működik az a fényképezőgép, amit az iráni Alireza Rostami az 1999-ben megvásárolt számítógépéből épített meg.","shortLead":"Tökéletesen működik az a fényképezőgép, amit az iráni Alireza Rostami az 1999-ben megvásárolt számítógépéből épített...","id":"20190906_alireza_rostami_foto_szamitogep_fenykepezogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c3f9a-bf86-4bf8-a5e4-6b759cb1957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fd314-0b51-4fcc-bc8e-740ad498efe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_alireza_rostami_foto_szamitogep_fenykepezogep","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:03","title":"Fogta a 20 éves számítógépét, fényképezőgépet csinált belőle a fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70bdab6-36a4-4fa5-a896-9f0acf74f358","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros nyolc kupameccsére összesen 5,8 millió fogadást kötöttek.","shortLead":"A Ferencváros nyolc kupameccsére összesen 5,8 millió fogadást kötöttek.","id":"20190906_Tobb_mint_136_milliard_forintot_hozott_a_Fradi_Elszereplese_a_fogadoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70bdab6-36a4-4fa5-a896-9f0acf74f358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0f5876-9138-44cf-b33c-4322c1fd2381","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Tobb_mint_136_milliard_forintot_hozott_a_Fradi_Elszereplese_a_fogadoknak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:38","title":"Egymilliárdnál is többet hozott a Fradi El-szereplése a fogadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","shortLead":"Valaki nagy erővel eltépte a kábelt, és elvitte a 350 kilós készüléket.","id":"20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44097584-c06c-41b4-845b-84eb0127034c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54de7d9-90e4-4470-8547-69e642508a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Laba_kelt_egy_tenger_alatti_kutatoallomasnak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 11:19","title":"Lába kélt egy tenger alatti kutatóállomásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]