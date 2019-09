Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","id":"20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa3f95f-1f21-4542-b7ee-b9aa3f686f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:39","title":"Karácsony a megafonos vitáról: ismerem a főpolgármester sajátos stílusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","shortLead":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","id":"20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981381d-7a85-4a1e-80e9-e8437510df3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:19","title":"Szijjártó: Hisztérikus a szlovákok reakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032d434-0750-49d7-93b8-69f911f2cb0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Találkozót kért a Szegeden induló, fideszes támogatású Nemesi Pál Orbán Viktortól, és hatalmas szerencséje volt, a miniszterelnök fogadta a Karmelita kolostorban. Jól jön ez Nemesinek, mert Szegeden alig ismerik.","shortLead":"Találkozót kért a Szegeden induló, fideszes támogatású Nemesi Pál Orbán Viktortól, és hatalmas szerencséje volt...","id":"20190913_Orban_beszallt_az_onkormanyzati_valasztas_kampanyaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2032d434-0750-49d7-93b8-69f911f2cb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65dec2d9-ede7-4c6b-99e8-349e58c35c89","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Orban_beszallt_az_onkormanyzati_valasztas_kampanyaba","timestamp":"2019. szeptember. 13. 20:40","title":"Orbán beszállt az önkormányzati választási kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új Schwalbét.","shortLead":"Berlint már elárasztották a régi NDK kismotor által ihletett trendi új elektromos robogók. Körbefotóztuk a régi-új...","id":"20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc184b3-4d66-44a8-a33b-c5a854ff2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55a9047-bb15-44cc-99eb-9a6bf880e304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_feltamadt_a_jo_oreg_simson_meg_pedig_meno_villanymotorkent","timestamp":"2019. szeptember. 14. 06:41","title":"Feltámadt a jó öreg Simson, mégpedig menő villanymotorként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","shortLead":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","id":"20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f533fba-7cc2-40b9-bb73-da2d6b554c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:56","title":"Nyomoz a rendőrség a rágalmazó telefonos kampányokat végző cég után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormányfő legújabb személyzeti politikájának megfelelően Perényi Zsigmond magasan képzett, több nyelvet beszélő, világlátott szakember. Miután pedig a Fidesz keltetőjében nevelték ki, ezért maximálisan lojális, fegyelmezett katona, aki egyaránt bevethető itthon és a brüsszeli csatákban.","shortLead":"A kormányfő legújabb személyzeti politikájának megfelelően Perényi Zsigmond magasan képzett, több nyelvet beszélő...","id":"20190913_Bemutatjuk_kit_allitott_Orban_Viktor_az_unios_ezermilliardok_szetosztasanak_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d597ef-6447-45d1-ba05-e33a28107a6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_Bemutatjuk_kit_allitott_Orban_Viktor_az_unios_ezermilliardok_szetosztasanak_elere","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:00","title":"Bemutatjuk, kit állított Orbán Viktor az uniós ezermilliárdok szétosztásának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem veszti el Budapest a fejlesztéseket - ígérte a főpolgármester, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter megmondta, ha Karácsony nyer, akkor hatályát veszti Tarlós és Orbán megállapodása a fővárosi fejlesztésekről.","shortLead":"Nem veszti el Budapest a fejlesztéseket - ígérte a főpolgármester, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter...","id":"20190914_Tarlos_Az_ellenzekiek_provokalhatnak_az_adatkezelesi_ugyekben_hogy_martirt_csinaljanak_magukbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a34f0c2-aa9c-49a1-af9f-81de142d1b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Tarlos_Az_ellenzekiek_provokalhatnak_az_adatkezelesi_ugyekben_hogy_martirt_csinaljanak_magukbol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 11:27","title":"Tarlós: Az ellenzékiek provokálhatnak az adatkezelési ügyekben, hogy mártírt csináljanak magukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","shortLead":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","id":"20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea0c734-70d1-48c8-9cf7-791071419559","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:08","title":"Pörög a magyar építőipar, de közelíthet az aranykor vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]