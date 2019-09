Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig nem kapott rá választ. ","shortLead":"A debreceni önkormányzatnál már többször kérvényezte az asszony, hogy szociális alapon fizethesse a lakbért, de eddig...","id":"20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ec1b0-7f76-49d7-a773-f226806fc5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b906cb-1a02-465c-8d5a-35898bd555ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_kerte_a_fogyatekos_fiat_egyedul_gondozo_no_hogy_kevesebb_lakbert_fizethessen","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:46","title":"Hiába kérte a fogyatékos fiát egyedül gondozó nő, hogy kevesebb lakbért fizethessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","shortLead":"A jelek szerint van élet a Végjáték után a Vasember számára.","id":"20190917_tony_stark_visszateres_marvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e76a9-57b4-4c9d-b96f-0b147cbe5fa7","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_tony_stark_visszateres_marvel","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:07","title":"Tony Stark még egy film erejéig visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","id":"20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e98937-7cb1-4813-91c5-6529c16b6069","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:21","title":"Mennyi mindenre elég lehet 100 lóerő: apró méregzsák a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","shortLead":"Az egy hete megsérült magyar fotóriporter megtörte a csendet, elmondta, mi is történt vele Tripoliban.","id":"20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13a93ab-a9d7-4395-ab1c-196472ac2d17","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_libia_szabo_gergely_fotos_tripoli","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:30","title":"Megszólalt a Líbiában megsérült magyar fotós: két méterre csapódott be mellé a rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","shortLead":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","id":"20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085154-fbd3-44bf-ac7e-1393d6a05e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:19","title":"Kövér szerint az ellenzék polgárháborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetben azzal kecsegtetnek, hogy mobiltelefont nyerhet, aki gyorsan reagál. ","shortLead":"Az üzenetben azzal kecsegtetnek, hogy mobiltelefont nyerhet, aki gyorsan reagál. ","id":"20190916_magyar_posta_sms_adathalaszat_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a0fe82-f968-4f3a-b047-daa5f5547354","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_magyar_posta_sms_adathalaszat_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:03","title":"A posta nevében küldött sms-sel próbálkoznak adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","shortLead":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","id":"20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0d7b72-029f-485b-9e4d-af7ccfd3f674","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:44","title":"Tarlóstól Puzsérig minden főpolgármester-jelölt büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz édesapja újratemetésének évfordulóján.","shortLead":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz...","id":"20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89ea3af-2fd8-464b-9792-f3030c865723","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:47","title":"Csendes emlékezésre hívják a gyászolókat Rajk László sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]