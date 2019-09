Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba8dd869-9076-4164-aa72-d0dace934c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője, Győri Enikő szerint többen marasztalják a pártot, mint ahányan kritizálják őket.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője, Győri Enikő szerint többen marasztalják a pártot, mint ahányan kritizálják...","id":"20190922_gyori_eniko_fidesz_ep_kepviselo_brusszel_trocsanyi_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8dd869-9076-4164-aa72-d0dace934c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab50a5cb-89c7-41ff-b19f-c6db85115881","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_gyori_eniko_fidesz_ep_kepviselo_brusszel_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:02","title":"“A néppártiak többsége felfogta, hogy a Fidesz támadása a Néppártot gyengíti”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","id":"20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247ade-e280-49a0-82da-e2de5cf5fbfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","shortLead":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","id":"20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998cf9d9-cf5c-46d7-a7c2-b43ad88619a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:28","title":"Hivatalosan is most zajlik az elmúlt 150 év legmelegebb öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami az interneten szembejött, és teljesen biztos benne, hogy az ő bajára nincs segítség. Dr. Terray-Horváth Attila neurológus szomnológust kérdeztük az alvászavar okairól és a megfelelő kezelésről.","shortLead":"Mire egy tartós alvászavarral küzdő ember eljut orvoshoz, addigra már szinte minden módszert kipróbált, ami...","id":"sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d499e60a-7bd5-4a6d-ae37-de98f409bbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b949af6-c5c6-4bb1-b6b2-7ab2c068bf7a","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170411_Olvassa_el_ezt_a_cikket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:30","title":"Ön sem alszik jól? Ne legyen kifogása, menjen orvoshoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","shortLead":"Az Eiffel-csarnok tetőszerkezetének állapota kritikus, a teljes héjazatot ki kell cserélni.","id":"20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=affd4462-f0d1-4821-b87e-6aad6650a403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fe47d7-d10b-4f62-9bfd-21218bfceee1","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_nyugati_palyaudvar_tetocsere_kozbeszerzes","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:41","title":"Felújítják a Nyugati pályaudvart, fél évre is lezárhatják egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 66 ország, tíz régió, 102 város és 93 konzorcium vállalta, hogy 2050-ig klímasemleges lesz – utalt a konkrét ígéretek listájára Antonio Guterres ENSZ-főtitkár, aki hétfőn New Yorkban megnyitotta az ENSZ-klímacsúcsát, ahol felszólalt Greta Thunberg klímaaktivista is. ","shortLead":"Eddig 66 ország, tíz régió, 102 város és 93 konzorcium vállalta, hogy 2050-ig klímasemleges lesz – utalt a konkrét...","id":"20190923_ensz_klimacsucs_antonio_guterres_greta_thunberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dccf80-f4aa-4118-9f91-1a73aa89af08","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_ensz_klimacsucs_antonio_guterres_greta_thunberg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 20:13","title":"Greta Thunberg: Az üres szavaikkal ellopták az álmaimat és a gyerekkoromat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi pikniket tartottak az V. kerületben, amikor a KDNP-s Jeneiné Rubovszky Csilla hirtelen megjelent, és fánkosztásba kezdett. Ismerős helyről érkeztek a harapnivalók.","shortLead":"Családi pikniket tartottak az V. kerületben, amikor a KDNP-s Jeneiné Rubovszky Csilla hirtelen megjelent, és...","id":"20190922_vajna_timea_fank_alpolgarmester_belvaros_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7924fa6-434f-4017-a241-fd74153f4def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e7206c-f4eb-4e1f-843e-bf81cf241225","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_vajna_timea_fank_alpolgarmester_belvaros_gyerekek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 12:59","title":"A belvárosi alpolgármester Vajna Tímea fánkjait osztogatta a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","shortLead":"Az arab pártszövetség az ellenzéki Beni Ganz kormányalakítását támogatják a patthelyzetet hozó izraeli választások után.","id":"20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe89247e-92e0-4fd9-b9bb-a031f9445afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f52f1e-bdf2-40c3-9ad5-7b438b316eed","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Az_arab_partok_is_beszalltak_a_kormanyzasert_vivott_harcba_Izraelben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:45","title":"Az arab pártok is beszálltak a kormányzásért vívott harcba Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]