[{"available":true,"c_guid":"6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","shortLead":"Rovana Plumbot – akárcsak Trócsányi Lászlót – leszavazták az Európai Parlament jogi bizottságában.","id":"20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afa3600-3f48-468a-a0a4-04a2b5870fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079843a0-fdbb-49e7-b57f-4d677c995353","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_romania_unios_biztos_jelolt_rovana_plumb","timestamp":"2019. szeptember. 30. 22:15","title":"Románia is új jelöltet javasol az Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe68568-9e2d-4273-83c6-cd9a5138258d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Többnyire hasznos gyógyszer vagy ártalmatlan étrend-kiegészítő – de szerencsétlen esetben nem létező betegséget szimulálhat vagy éppen életveszélyes állapotot leplezhet el. Ez derül ki lassacskán a biotinról (B7-vitamin).","shortLead":"Többnyire hasznos gyógyszer vagy ártalmatlan étrend-kiegészítő – de szerencsétlen esetben nem létező betegséget...","id":"201939_biotin_ahamisito_vitaminhianyossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abe68568-9e2d-4273-83c6-cd9a5138258d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb63872-f9ca-4d8b-b527-7360acab5a85","keywords":null,"link":"/360/201939_biotin_ahamisito_vitaminhianyossag","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Nézze meg a címkéit, és ha talál rajtuk B7-vitamint, szóljon az orvosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne az 1989-es Orbán Viktorral.\r

","shortLead":"A Millennium Háza néven megújuló Olof Palme-házban interaktív kiállítás mutatja be a Városliget aranykorát, benne...","id":"20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91174e19-e6cf-40eb-82a7-b14de50deb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad94f94-9aff-4f28-9ba5-9ed4166c7ecb","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Orban_Viktor_is_lathato_a_Varosliget_aranykorat_bemutato_uj_kiallitason","timestamp":"2019. október. 01. 13:39","title":"Orbán Viktor is látható a Városliget aranykorát bemutató új kiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de a képviselők nem lettek sokkal okosabbak. ","shortLead":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de...","id":"20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f46fd9-f607-4fdd-aa99-ea20378d803e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:54","title":"\"A közmédia betartja a törvényeket\" – ezt válaszolta az MTVA-vezér ellenzéki politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdea1df-0fd3-40e2-8dd1-a3f2a99937fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három autót szállító tréler vezetőjének még teherautóra érvényes jogosítványa se volt.","shortLead":"A három autót szállító tréler vezetőjének még teherautóra érvényes jogosítványa se volt.","id":"20191001_Ketmillios_birsagot_varrtak_a_nyakaba_a_horrortreler_soforjenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdea1df-0fd3-40e2-8dd1-a3f2a99937fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8539e916-29fa-4edb-a4a9-61798c7c5cb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Ketmillios_birsagot_varrtak_a_nyakaba_a_horrortreler_soforjenek","timestamp":"2019. október. 01. 10:53","title":"Kétmilliós bírságot kapott a 4-es úton lekapcsolt horrortréler sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","shortLead":"A Netflix népszerű sorozata ezúttal új helyre kalauzolja majd a nézőket.","id":"20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828ad7f9-b285-4d07-9244-905312f254e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e724a8-3f06-4e0c-ba2f-d5f72b3a0735","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_stranger_things_4_trailer_elozetes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:45","title":"Itt az első kedvcsináló: jön a Stranger Things 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","shortLead":"Pizza helyett egy forgótáras pisztollyal fogadta a rabló az eladót a budapesti órás boltban. ","id":"20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=402b685f-fb76-4897-9823-55e0b5db8639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312c02e8-a465-494c-8062-e61dda0d7df7","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Pizzafutarnak_alcazta_magat_a_ferfi_aki_ki_akarta_rabolni_a_belvarosi_oraszakuzletet","timestamp":"2019. október. 01. 11:42","title":"Pizzafutárnak álcázta magát a férfi, aki ki akarta rabolni a belvárosi óraszaküzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","shortLead":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","id":"20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa159f4-65a9-4daa-a853-6fb81453a8a9","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","timestamp":"2019. október. 01. 10:21","title":"Terry Black gyerekei attól tartanak, hogy utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]