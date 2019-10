Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól sikerültek. Annyira, hogy az iPhone 11 Pro Max a világ jelenlegi legjobb okostelefonja címet is megszerezte.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól...","id":"20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0b322-1721-463e-b925-d1e3106faa70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. október. 07. 11:03","title":"Új királya van a telefonoknak: a fogyasztóvédők szerint az új iPhone minden másnál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vera Jourová ugyanolyan kemény fellépést ígér a jogállamiság megsértése terén, mint elődje, Frans Timmermans, de a civil szervezetek vagy a média segítése is fontos szerepet kaphat a következő öt évben - derül ki a cseh biztosjelölt európai parlamenti meghallgatásán.","shortLead":"Vera Jourová ugyanolyan kemény fellépést ígér a jogállamiság megsértése terén, mint elődje, Frans Timmermans, de...","id":"20191007_Hiaba_lelkes_a_kormany_aligha_lesz_konnyebb_dolga_az_uj_Europai_Bizottsaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86efc944-f9c6-4c78-963e-c3775844ff17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Hiaba_lelkes_a_kormany_aligha_lesz_konnyebb_dolga_az_uj_Europai_Bizottsaggal","timestamp":"2019. október. 07. 19:09","title":"Hiába lelkes a kormány, aligha lesz könnyebb dolga az új Európai Bizottsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt kihozni a képekből és videókból.","shortLead":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt...","id":"20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81de6d4-b632-4757-811f-eb7d2e544316","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","timestamp":"2019. október. 07. 10:03","title":"Látványos funkciókat kapott az olcsóbb Photoshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","shortLead":"Volt nagy meglepetés több Los Angeles-i moziban is: megjelent a vetítéseken a Joker főszereplője.","id":"20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1937b5f-da82-47ea-83f4-30135058f40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e147f23f-7939-4198-b5df-d03df6dcf918","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Gyanutlanul_beultek_a_Jokerre_es_egyszer_csak_megjelent_ott_Joaquin_Phoenix_video","timestamp":"2019. október. 07. 17:12","title":"Gyanútlanul beültek a Jokerre, és egyszer csak megjelent ott Joaquin Phoenix (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","shortLead":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","id":"20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b3c348-6272-4798-8db1-5758a4106aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","timestamp":"2019. október. 07. 12:24","title":"Eddig a rezsiutalványok közel kétharmadát váltották be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és keménydrog-fogyasztás vádja is megfogalmazódott benne.","shortLead":"A Fidesz nem akarja kommentálni a győri polgármester körül kipattant botrányt, még akkor sem, ha korrupciós szál és...","id":"20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=395e77a8-a61a-41dd-84e6-80f73dc16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81163dc1-734f-4b97-b7b5-4492dc47396f","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Fidesz_reakcioja_Borkaira","timestamp":"2019. október. 07. 16:00","title":"A Fidesz szerint Borkai magánügye a szexvideó-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző próbaválasztást, amelyet hagyományosan a közép-lengyelországi, mintegy tizenöt ezer lakosú Wieruszówban tartottak vasárnap.","shortLead":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző...","id":"20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e6e07-6ee0-4b26-816d-0cfcd60ad71d","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","timestamp":"2019. október. 06. 21:44","title":"A Jog és Igazságosság nyerte a hagyományos lengyelországi próbaválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze Budapesten a XV. kerületben.","shortLead":"Két autó ütközött össze Budapesten a XV. kerületben.","id":"20191007_Akkora_karambol_volt_Ujpalotan_hogy_egy_villanyoszlop_is_kidolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39d0961-342b-4aeb-a8a4-362d270fe6bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Akkora_karambol_volt_Ujpalotan_hogy_egy_villanyoszlop_is_kidolt","timestamp":"2019. október. 07. 15:06","title":"Akkora karambol volt Újpalotán, hogy egy oszlop is kidőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]