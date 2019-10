Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással fenyegette Iránt, beengedték a nőket.","shortLead":"A konzervatívok szerint a stadion légköre nem megfelelő a nők számára, de miután a FIFA a vb-ről való kizárással...","id":"20191010_iran_futball_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ed16dd-365d-4178-b8f2-de744f8dd284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac927572-1704-459f-907e-71c40584bac5","keywords":null,"link":"/elet/20191010_iran_futball_nok","timestamp":"2019. október. 10. 18:15","title":"Negyven év után először nézhettek iráni nők vb-selejtezőt, nyertek is 14-0-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencven fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik az antarktiszi Amery-parti jégmezőről nemrég levált gigászi jégtömb, amelyről az Európai Űrügynökség (ESA) Sentinel-2 műholdja készített űrfotót a héten.","shortLead":"Kilencven fokkal elfordult és északnyugati irányba sodródik az antarktiszi Amery-parti jégmezőről nemrég levált gigászi...","id":"20191011_Sodrodik_egy_Antarktiszrol_leszakadt_315_milliard_tonnas_jeghegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2261cc6-2df0-496a-ba06-49cc81cf2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92bc966-60aa-4220-a489-0a108ef9a645","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Sodrodik_egy_Antarktiszrol_leszakadt_315_milliard_tonnas_jeghegy","timestamp":"2019. október. 11. 14:44","title":"Tovább sodródik egy Antarktiszról leszakadt 315 milliárd tonnás jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van, aki szerint pusztán annyi történt, hogy \"az EU tisztára mosott ma kettőt a világ legrosszabb adóparadicsomai közül\".","shortLead":"Van, aki szerint pusztán annyi történt, hogy \"az EU tisztára mosott ma kettőt a világ legrosszabb adóparadicsomai...","id":"20191010_Ket_orszag_lekerult_az_adoparadicsomok_feketelistajarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd2085-7e51-4d11-8dbb-78fd89fd98bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Ket_orszag_lekerult_az_adoparadicsomok_feketelistajarol","timestamp":"2019. október. 10. 14:55","title":"Két ország lekerült az adóparadicsomok feketelistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert alkotóközösség. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.","shortLead":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb...","id":"20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4ac265-443a-40be-9401-a274c0a60bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","timestamp":"2019. október. 10. 15:55","title":"Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat keresni EP-képviselőként. ","shortLead":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat...","id":"20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07347a-115d-4e70-8a9c-64fd610d6f32","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","timestamp":"2019. október. 11. 17:20","title":"Lackner Csaba perel és politikai lejáratásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","shortLead":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","id":"20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1353fd4e-2d29-4639-b4e1-65b76eddfd16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","timestamp":"2019. október. 11. 12:24","title":"Szintet lépett Kecskemét: a 421 lóerős AMG Mercedesek is itt készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért látja másképp a migrációs politikát. Közös sajtónyilatkozatukat azonban egy szokatlan dicsérettel kezdte Macron felé.","shortLead":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért...","id":"20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9cbe5-b740-45f5-806f-e3e2a41b9f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","timestamp":"2019. október. 11. 16:06","title":"Orbán Macronnak: Magyarország egy klímabajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf7e38a-5d29-4d42-9116-e28f10eb9101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelölt kampányszlogenje: Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel.","shortLead":"A jelölt kampányszlogenje: Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel.","id":"20191011_Koltsegvetesi_csalasi_ugy_vadlottja_Csomor_fideszes_polgarmesterjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf7e38a-5d29-4d42-9116-e28f10eb9101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0eedde-fcdf-49bd-a81f-65007a346414","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Koltsegvetesi_csalasi_ugy_vadlottja_Csomor_fideszes_polgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. október. 11. 07:59","title":"Költségvetési csalási ügy vádlottja Csömör fideszes polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]