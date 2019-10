Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő mauzóleumából, s a diktátor koporsóját a madridi Mingorrubio temetőbe vitték át. A szocialista kormányzat által beígért exhumálás megosztja a spanyolokat, de többen vannak, akik helyeslik a döntést.","shortLead":"Kiemelték a Spanyolországot 1975-ös haláláig kormányzó Franco tábornok földi maradványait az „Elesettek völgyében” lévő...","id":"20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7c9ac3-006e-4eac-9a74-b5967ab615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59def8c7-fdec-4a1b-991e-51828be7ec0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Kitettek_Franco_tabornokot_a_diszsirhelyerol","timestamp":"2019. október. 24. 14:30","title":"Kitették Franco tábornokot a díszsírhelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a718e875-d817-4bc3-ad4c-1132e5ab2d0f","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Csanádpalotán derült ki, hogy lopott a Volvo, amit a határon át akartak vinni. ","shortLead":"Csanádpalotán derült ki, hogy lopott a Volvo, amit a határon át akartak vinni. ","id":"20191024_Olaszorszagbol_vittek_volna_ez_a_vadonatuj_de_lopott_Volvo_SUVt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a718e875-d817-4bc3-ad4c-1132e5ab2d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fda8d1-3b51-4328-b17e-2bbd96ec3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Olaszorszagbol_vittek_volna_ez_a_vadonatuj_de_lopott_Volvo_SUVt","timestamp":"2019. október. 24. 14:04","title":"Vadonatúj volt a Volvo, ami a magyar határon akadt fenn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","shortLead":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","id":"20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ccdc5c-daf5-4c71-a088-a95d2d501d50","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 10:02","title":"Halálbüntetésre ítélték a felgyújtott bangladesi diáklány gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","shortLead":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","id":"20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1670bc5e-7487-4673-847a-33dd64a37e93","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","timestamp":"2019. október. 23. 11:06","title":"39 holttestet találtak egy kamionban Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóságos piknikhangulatban zajlott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester október 23-i beszéde a Városháza mögötti részen, a tegnap megnyitott parkolóban. ","shortLead":"Valóságos piknikhangulatban zajlott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester október 23-i beszéde a Városháza mögötti...","id":"20191024_Eddig_ilyen_fideszes_hangulata_volt_mindennek__videoriport_a_Varoshaza_mogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db7633f-0354-4e31-94d0-1f62fde4643a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b228f478-c812-4d0d-a7f0-8ef30a0a3dce","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Eddig_ilyen_fideszes_hangulata_volt_mindennek__videoriport_a_Varoshaza_mogul","timestamp":"2019. október. 24. 11:11","title":"\"Eddig ilyen fideszes hangulata volt mindennek\" – videoriport a Városháza mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5cd5d4-f494-41da-954d-940d24fa7b10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportág nemzetközi szövetségének vezetőtestülete úgy ítélte meg, hogy nem engedélyezett segítséget vettek igénybe.\r

","shortLead":"A sportág nemzetközi szövetségének vezetőtestülete úgy ítélte meg, hogy nem engedélyezett segítséget vettek igénybe.\r

","id":"20191024_renaultricciardo_hulkenberg_fia_racing_point_f1_japan_gp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f5cd5d4-f494-41da-954d-940d24fa7b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef226b9-76fa-4575-a86c-414ad29e1bc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_renaultricciardo_hulkenberg_fia_racing_point_f1_japan_gp","timestamp":"2019. október. 24. 06:11","title":"Utólag kizárták a Renault-t a Japán Nagydíjról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","shortLead":"Aleksandar Vucic nagyon segítőkészen védi a magyar barátait, csak a tényekkel és a számokkal van bajban.","id":"20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631d082-cf8a-456a-a890-e4963593f00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef8f028-7288-4ab0-826a-79f3b1c0b631","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_A_szerb_elnok_szerint_Borkai_nagyon_ratermett_ember_Budapestet_pedig_nem_vesztette_el_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 23. 09:47","title":"A szerb elnök szerint Borkai nagyon rátermett ember, Budapestet pedig nem vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Bayern München, a Manchester City és a Paris Saint-Germain is győzött a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, kedden, így ez a három csapat, valamint a ma pályára lépő Ajax áll továbbra is tökéletes mutatóval csoportjában.","shortLead":"A Bayern München, a Manchester City és a Paris Saint-Germain is győzött a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20191023_Negy_szazszazalekos_csapat_maradt_mar_csak_a_BLben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06d33fd-f0d0-4b6f-a5aa-6d01b8cd2130","keywords":null,"link":"/sport/20191023_Negy_szazszazalekos_csapat_maradt_mar_csak_a_BLben","timestamp":"2019. október. 23. 08:28","title":"Négy százszázalékos csapat maradt már csak a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]