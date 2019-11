Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3e5d1d-c631-4b38-87d7-42288927649c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 16. helyén álló Mainz elküldte Sandro Schwarzot.","shortLead":"A német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 16. helyén álló Mainz elküldte Sandro Schwarzot.","id":"20191110_szalai_adam_mainz_sandro_schwarz_vezetoedzo_menesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e5d1d-c631-4b38-87d7-42288927649c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9873af81-05a6-47b5-9227-bf8d5f479930","keywords":null,"link":"/sport/20191110_szalai_adam_mainz_sandro_schwarz_vezetoedzo_menesztes","timestamp":"2019. november. 10. 13:02","title":"Menesztették Szalai Ádámék edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","shortLead":"2010-től 30-szorosára nőtt másik cégük vagyona, ehhez is kellhet a vagyonkezelő társaság.","id":"201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8afbdbf-7073-487a-851c-9d33bb4d81c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5454e635-24c6-4177-8fff-24ab5253d37e","keywords":null,"link":"/360/201945_toulen_befektetnek_akormany_ugyvedjei","timestamp":"2019. november. 08. 15:30","title":"Új céget gründoltak a NER-ben milliárdokat szerző ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b814af59-556e-4509-9955-ef66f9a7185a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas ajándékot kap hamarosan az amerikai elnök a Berlini fal leomlásának emléknapján. Igaz nem feltétlen fog neki örülni.","shortLead":"Hatalmas ajándékot kap hamarosan az amerikai elnök a Berlini fal leomlásának emléknapján. Igaz nem feltétlen fog neki...","id":"20191109_Ennyire_meg_nem_trollkodtak_meg_Trumpot_27_tonnas_berlini_faldarabot_kuldtek_neki_ajandekba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b814af59-556e-4509-9955-ef66f9a7185a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68557cf9-0279-4541-91a9-ffc946a24729","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Ennyire_meg_nem_trollkodtak_meg_Trumpot_27_tonnas_berlini_faldarabot_kuldtek_neki_ajandekba","timestamp":"2019. november. 09. 16:05","title":"Ennyire még nem trollkodták meg Trumpot: 2,7 tonnás berlini faldarabot küldtek neki ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","shortLead":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","id":"20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebef36-03de-4493-8644-2e7719b988ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","timestamp":"2019. november. 09. 21:46","title":"Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f70476-04f3-4f38-a20a-856d68f3e08c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté felháborodott Lackner bizottsági posztján. ","shortLead":"Kocsis Máté felháborodott Lackner bizottsági posztján. ","id":"20191108_Kocsis_Mate_uzent_a_tuloldalra_Lackner_Csaba_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f70476-04f3-4f38-a20a-856d68f3e08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0065d94d-29d8-4f28-ba78-3ba55dc541ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Kocsis_Mate_uzent_a_tuloldalra_Lackner_Csaba_miatt","timestamp":"2019. november. 08. 18:54","title":"Kocsis Máté üzent a \"túloldalra\" Lackner Csaba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907fd4a5-17fc-44f1-9d30-24b6d1d28a07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Támadás érte számos nagy gyártó eszközét, de szerencsére szervezett keretek között és fehérkalapos hackerektől, akik pénzjutalmat is kaptak ténykedésükért. Lezajlott Tokióban az éves Pwn2Own hacker-verseny.","shortLead":"Támadás érte számos nagy gyártó eszközét, de szerencsére szervezett keretek között és fehérkalapos hackerektől, akik...","id":"20191110_pwn2own_hacker_verseny_2019_tokio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907fd4a5-17fc-44f1-9d30-24b6d1d28a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a693b99-e092-4d51-9f1a-b8f387a7251c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_pwn2own_hacker_verseny_2019_tokio","timestamp":"2019. november. 10. 10:03","title":"Ugyanaznap hackelték meg az Amazon, a Xiaomi, a Sony és a Samsung eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány egy osztrák fegyvergyártót. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány...","id":"20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149e8c4-7eb8-462e-93ec-006a3e37cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","timestamp":"2019. november. 10. 07:00","title":"És akkor Orbán elmagyarázta, miért jó nekünk, hogy Erdogan állandóan ide jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]