[{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","id":"20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d966b-70c8-4c77-971a-445d835bdb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","timestamp":"2019. december. 08. 16:20","title":"A nagy érdeklődés miatt a Madách térre tették át a hétfői tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.","shortLead":"Két gyanúsított van az ügyben, ami szóba került a hangfelvételen, amely gyanúba keverte Lackner Csabát.","id":"20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3ca55a-defa-472d-b3ec-e4c01032d4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1794a-5996-4e0e-89ff-02764d93cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Csalas_es_penzmosas_miatt_nyomoznak_a_kispesti_onkormanyzat_egyik_cegenel","timestamp":"2019. december. 08. 15:27","title":"Csalás és pénzmosás miatt nyomoznak a kispesti önkormányzat egyik cégénél történtek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elvégzett munka 4-5 százalékát valószínűleg soha nem fogják kifizetni.","shortLead":"Az elvégzett munka 4-5 százalékát valószínűleg soha nem fogják kifizetni.","id":"20191209_Evi_200_milliard_forintot_buknak_az_epitoipari_cegek_a_lanctartozasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfdc47-a827-4713-8341-103b3e9bd193","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_Evi_200_milliard_forintot_buknak_az_epitoipari_cegek_a_lanctartozasok_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 06:22","title":"Évi 200 milliárd forintot buknak az építőipari cégek a lánctartozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e266c7aa-cfaf-46de-8212-437f3451eb22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Egy 3500 forintos lopásba is bele lehet bukni.","shortLead":"Egy 3500 forintos lopásba is bele lehet bukni.","id":"20191209_Lebukott_a_nagykovet_amint_ujsagba_csomagolva_vitte_ki_a_lopott_holmit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e266c7aa-cfaf-46de-8212-437f3451eb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d7797b-e553-4ea6-894b-08f2af73cb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Lebukott_a_nagykovet_amint_ujsagba_csomagolva_vitte_ki_a_lopott_holmit","timestamp":"2019. december. 09. 07:46","title":"Lebukott a nagykövet, amint újságba csomagolva vitte ki a lopott holmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","shortLead":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","id":"20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe874080-695b-4692-9798-c59c098e3046","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","timestamp":"2019. december. 07. 18:16","title":"Szabó Tímea: az önkormányzati választásokon kapott pofon miatt tákolta a Fidesz a lex-Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a84640-1316-4f1c-8660-eb3e4b83ef7b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A hétüléses változatban is kapható kicsit kocka SUV a Mercedes egyik kellemes idei újdonsága. ","shortLead":"A hétüléses változatban is kapható kicsit kocka SUV a Mercedes egyik kellemes idei újdonsága. ","id":"20191207_Igy_bukkant_fel_a_semmibol_meglepeteskent_a_Mercedes_GLB__menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a84640-1316-4f1c-8660-eb3e4b83ef7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261a1812-44a8-4fed-b11d-6875a54aa150","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Igy_bukkant_fel_a_semmibol_meglepeteskent_a_Mercedes_GLB__menetproba","timestamp":"2019. december. 07. 17:00","title":"Így bukkant fel a semmiből a Mercedes GLB – menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","shortLead":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","id":"20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295ba75e-da6e-433d-9bc2-717bbc880f41","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Megszólalt Mihályi Győző, rágalmazásnak tartja a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","shortLead":"Saját cégüknek dolgoznak vissza külsősként a Főkert munkásai.","id":"20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd87302-eb0e-44ac-9a01-2ea447764a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc2942-1bfd-4076-8359-c7a13fcccd40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_fokert_budapest_alvallalkozo","timestamp":"2019. december. 09. 09:12","title":"Újabb csontváz eshet ki a szekrényből a fővárosi cégek átvilágításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]