[{"available":true,"c_guid":"61063ce3-84ac-4f74-8cd2-ae0951338102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az utolsó metrószerelvények 15.30 körül, az utolsó felszíni járatok pedig 15 és 16 óra között indulnak. ","shortLead":"Az utolsó metrószerelvények 15.30 körül, az utolsó felszíni járatok pedig 15 és 16 óra között indulnak. ","id":"20191224_Negy_ora_utan_mar_csak_ejszakai_jaratokkal_lehet_utazni_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61063ce3-84ac-4f74-8cd2-ae0951338102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2b9132-daa5-4d7a-afcf-1a2ae23a229f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_Negy_ora_utan_mar_csak_ejszakai_jaratokkal_lehet_utazni_Budapesten","timestamp":"2019. december. 24. 13:32","title":"Négy óra után már csak éjszakai járatokkal lehet utazni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","shortLead":"Javában tart a karácsonyi vásárokon és a boltokban a razzia. Már eddig is soka lebuktak.","id":"20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64661f56-a42a-4918-88fa-8da5d537ed2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fad689-8a84-4341-9441-b5a67bade074","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Dragabb_volt_a_kolbasz_mert_a_csomagolast_is_beleszamoltak_az_arba","timestamp":"2019. december. 23. 16:07","title":"Drágább volt a karácsonyi kolbász, mert a csomagolást is beleszámolták az árba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","shortLead":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","id":"20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f67160-6786-485b-a5c6-1c6a0421d0d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","timestamp":"2019. december. 24. 10:20","title":"Több mint hétezer doboz csempészcigit találtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","shortLead":"Tűzoltó és daru kellett a kiszabadításához.","id":"20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca763-1f1d-41a4-96fc-c0a404465761","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Beszorult_egy_kamion_egy_feluljaro_ala_Kobanyan","timestamp":"2019. december. 23. 18:09","title":"Beszorult egy kamion egy felüljáró alá Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","shortLead":"A szert a \"gyógygombás\" Varga Gábor cége gyártja.","id":"20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba6ccb6-c2a9-43d1-875a-493aabc71ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef6207-1a09-4ea4-ae03-b6dcb3033641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_A_gyogyszereszeti_hivatal_vizsgalja_a_legujabb_csodaszert_a_cpeptidet","timestamp":"2019. december. 23. 15:38","title":"A gyógyszerészeti hivatal vizsgálja a legújabb csodaszert, a c-peptidet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős havazás nem, maximum hózápor fordulhat elő az ország egyes részein.\r

","shortLead":"Erős havazás nem, maximum hózápor fordulhat elő az ország egyes részein.\r

","id":"20191223_Esovel_es_viharos_szellel_erkezik_a_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd845d8-078c-4fac-98e0-e61d7e50b441","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Esovel_es_viharos_szellel_erkezik_a_karacsony","timestamp":"2019. december. 23. 06:52","title":"Esővel és viharos széllel érkezik a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átadással egy időben elindult az első személyvonat Szentpétervárról Szevasztopolba.","shortLead":"Az átadással egy időben elindult az első személyvonat Szentpétervárról Szevasztopolba.","id":"20191223_vlagyimir_putyin_vasuti_hid_kijev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6cff-bdb3-432d-a951-3caf0eef7e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_vlagyimir_putyin_vasuti_hid_kijev","timestamp":"2019. december. 23. 16:40","title":"Személyesen Putyin avatott fel egy 19 kilométeres hidat a Krímben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","shortLead":"A legtöbb telefonáló 45-60 év közötti és 60 év feletti, de fiatalabbak, akár iskolások is kérnek segítséget. ","id":"20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e565ccb-3d74-4613-89aa-9adac25aad93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c844e5-b52b-467e-8142-3a746bd4af9b","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Iden_170_ezren_hivtak_a_telefonos_lelkisegelyszolgalatot","timestamp":"2019. december. 24. 12:54","title":"Idén 170 ezren hívták a telefonos lelkisegély-szolgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]