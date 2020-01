Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek teljesen jégmentes időszakok. Az élővilág pusztul, viszont lassacskán megnyílnak a hajózási útvonalak, és kitermelhetővé válnak a természeti kincsek. Sok azonban a vitatott kérdés, az biztos, hogy Oroszország katonailag és jégtörő hajókkal is nagyon jó pozícióban van.","shortLead":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek...","id":"20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bc4ace-e8d0-47fa-940d-596340fe751f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","timestamp":"2020. január. 03. 06:30","title":"Jégmentes és politikailag forró terület lesz az Északi-sark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő, dollármilliárdokat fialó mítosszá vált. Az alaptörténetet most zárja le a kilencedik rész, a Skywalker kora.","shortLead":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő...","id":"202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03300fd9-8ad6-4746-bb92-271a7b6ffe01","keywords":null,"link":"/360/202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","timestamp":"2020. január. 02. 18:00","title":"Az Erő eredője: Innen indult a Star Wars-mítosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77353977-464c-41d5-aa99-20d1ba8b26a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy nem is olyan hasznos a mobilok kékfény-szűrő funkciója. Egy új kutatási eredmény azt sugallja, épp a kék fény tesz jót az elálmosodásnak, így éppen kiszűrése járhat rossz hatással.","shortLead":"Lehet, hogy nem is olyan hasznos a mobilok kékfény-szűrő funkciója. Egy új kutatási eredmény azt sugallja, épp a kék...","id":"20200102_kekfeny_szuro_hasznalata_hatasa_alvas_manchesteri_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77353977-464c-41d5-aa99-20d1ba8b26a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c3a21f-8303-4adb-9bcc-b9eb327e3022","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_kekfeny_szuro_hasznalata_hatasa_alvas_manchesteri_egyetem","timestamp":"2020. január. 02. 08:03","title":"Váratlanul kiderült, hogy a kék fénynél jobban gátolja az elalvást a kék fény szűrése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit nagyobbacska. De ennek a fajtának az esetében nem a csacskaság a lényeg, hanem az, hogy a természetben nem előforduló mesterségesen \"előállított\" hibrid, nagy üzleti potenciállal, és immár magyar vonatkozással.","shortLead":"A legendás Romhányi József Bömbi című meséjének sorait átköltve: a szavanna csacska macska, csak egy kicsit...","id":"202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a30e1e-70b6-4722-abd2-df67c2664620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5e257-0c21-4035-8897-02a4c5804acb","keywords":null,"link":"/360/202001_szavanna_macska_allathibridekigenyszerint","timestamp":"2020. január. 03. 16:00","title":"Erről a magyar kft-ről Justin Biebernek is tudnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","shortLead":"Az is lehet, hogy nem indítanak önálló jelöltet a kormánypártok, hanem beállnak egy függetlenként induló jelölt mögé.","id":"20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e04417-f088-4de8-b47a-af10f2389793","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Meg_mindig_nincs_jeloltje_a_Fidesznek_a_februari_idokozi_valasztasra","timestamp":"2020. január. 03. 08:22","title":"Még mindig nincs jelöltje a Fidesznek a februári időközi választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepek alatt is több ügyviteli alkalmazott és bérszámfejtő dolgozott azon, hogy valamennyi jogosult megkapja pénzét. ","shortLead":"Az ünnepek alatt is több ügyviteli alkalmazott és bérszámfejtő dolgozott azon, hogy valamennyi jogosult megkapja...","id":"20200102_Megerkezett_a_brutto_felmillio_a_rendorok_szamlajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2026c6-88c5-4a63-bb6d-79e1700688e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Megerkezett_a_brutto_felmillio_a_rendorok_szamlajara","timestamp":"2020. január. 02. 20:37","title":"Megérkezett a bruttó félmillió a rendőrök számlájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","id":"20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693de837-dbf8-4d18-9a1a-96875d86ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2020. január. 02. 18:43","title":"Baleset történt az Oktogonnál, nem jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","shortLead":"Az uniós átlag felett használjuk az internetet hivatali ügyekhez.","id":"20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64af7711-9557-4ea2-a92f-1662cf18a442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12dc9e6-fef3-4a95-a7f5-31611ea4f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_A_magyarok_fele_hasznalta_mar_az_ekozigazgatast","timestamp":"2020. január. 03. 05:48","title":"A magyarok fele használta már az e-közigazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]