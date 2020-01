Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","shortLead":"Dessewffy utcában érezte úgy egy férfi, hogy az autókon érdemes levezetni a feszültséget. ","id":"20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce11529-363f-4dc4-90e6-6a8f17858519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0569071a-148e-4129-9e33-1d99a9fedd49","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Autokat_rongalt_egy_duhongo_ember_a_hatodik_keruletben","timestamp":"2020. január. 12. 09:32","title":"Ezt a terézvárosi autórugdosót keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4544dbe2-2d73-490a-a303-6b4d43348c48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 24-24-es döntetlent játszott hétfőn Dánia csapatáva az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 24-24-es döntetlent játszott hétfőn Dánia csapatáva az olimpiai kvalifikációs férfi...","id":"20200113_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4544dbe2-2d73-490a-a303-6b4d43348c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bbee80-c5e1-4e25-bdec-9239a5e05d68","keywords":null,"link":"/sport/20200113_kezilabda_eb_magyar_dan_valogatott_dontetlen","timestamp":"2020. január. 13. 22:05","title":"Kézilabda-Eb: bravúros döntetlen a világ- és olimpiai bajnok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","shortLead":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","id":"20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d494fc9e-9993-4f46-9dcb-6d5317d89460","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","timestamp":"2020. január. 12. 22:23","title":"Podcast: A Nagy Testvér is figyeli, mi történik a kosárpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","shortLead":"Szóba került az iráni-amerikai viszály és a tévedésből lelőtt ukrán utasszállító ügye is. ","id":"20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d73311-b48f-46a7-b58c-3e06a22e2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243316ca-d4e4-422f-b72a-49aab048c595","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vilag_vezetoi_felszolitottak_Irant_tartsa_be_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 12. 19:56","title":"A világ vezetői felszólították Iránt, tartsa be az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","shortLead":"És még a korona is járhat az új munkakörhöz. ","id":"20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f6f9db-e2af-493f-8e62-d77716ccd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20200113_Allast_kinalt_a_Burger_King_a_hercegi_parnak","timestamp":"2020. január. 13. 14:50","title":"Állást kínált a Burger King a dolgozni készülő brit hercegi párnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt a riasztás.\r

\r

","shortLead":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt...","id":"20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6937a29f-1961-4b2f-b4a3-eb3942020996","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Nuklearis_riadora_ebredtek_vasarnap_Ontarioban","timestamp":"2020. január. 12. 21:05","title":"Nukleáris riadóra ébredtek vasárnap Ontarióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán konkrétan négy amerikai nagykövetség megtámadására készült volna - ahogy azt Donald Trump elnök hangoztatta. \r

\r

","shortLead":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán...","id":"20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cceee81-ea8b-452a-9a14-36f629b697cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","timestamp":"2020. január. 12. 21:11","title":"A védelmi miniszter ellentmond Trumpnak – szerinte nem volt bizonyíték Szulejmáni terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]