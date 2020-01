Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és 53 ezer pulykát kell leölni, és még nem tudni, hol lesz a vége. A termelők attól tartanak, hogy sok ázsiai ország visszautasítja a magyar árukat, így azokat valahol az EU-ban kell eladni, nyomott áron.","shortLead":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és...","id":"20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608e129b-e72c-4472-8244-608d071240d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","timestamp":"2020. január. 15. 12:13","title":"Újabb helyen jelent meg a madárinfluenza, milliárdos károktól félnek a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló eredményeket ért el, amelyek fantasztikus akaraterőről, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. 2007-ben ezüstérmet szerzett a négyévente megrendezésre kerülő Speciális Olimpián Sanghajban, majd 2015-ben Los Angelesben is megismételte ezt a teljesítményt. Kétszeres olimpiai bajnokként mégis új kihívásokat és a következő lépést keresi. Videónkban Misu történetét meséljük el, betekintést engedve mindennapjaiba, az edzésekbe és jövőbeni terveibe. ","shortLead":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló...","id":"20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda33c0-f9a7-49d5-a606-654e4f1172b9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","timestamp":"2020. január. 15. 11:30","title":"„Ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól csinálom, örülnek” – a kétszeres Down-szindrómás olimpikon, Kovács Mihály ’Misu’ története – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint Makaó nagyra értékeli, hogy Magyarország nem szól bele a terület belső berendezkedésébe, illetve Kínához fűződő kapcsolatába.","shortLead":"A külügyminiszter szerint Makaó nagyra értékeli, hogy Magyarország nem szól bele a terület belső berendezkedésébe...","id":"20200114_Szijjarto_Peter_szerint_Makaoban_komoly_igeny_van_a_magyar_premium_termekekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce12d3e9-3c87-414f-97b9-cf708e06999e","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Szijjarto_Peter_szerint_Makaoban_komoly_igeny_van_a_magyar_premium_termekekre","timestamp":"2020. január. 14. 08:41","title":"Szijjártó Péter szerint Makaóban komoly igény van a magyar prémiumtermékekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra. Nem állunk jól. A gyors technológiai átalakulás miatt teljesen új megközelítés kellene az oktatásban, de ennek még a csírája sem látszik.","shortLead":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra...","id":"20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef34cb9-46de-48b0-983d-7b9982aa1778","keywords":null,"link":"/360/20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","timestamp":"2020. január. 15. 07:00","title":"Ha nem lesz oktatási reform, a gyerekeink munkáját már elveszik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hívták már GalaxyFold 2-nek és Galaxy Boomnak is, de hivatalosan állítólag más nevet kap majd a Samsung hamarosan érkező összehajtható okostelefonja. Most az is kiderült, mekkora akkumulátor kerülhet bele.","shortLead":"Hívták már GalaxyFold 2-nek és Galaxy Boomnak is, de hivatalosan állítólag más nevet kap majd a Samsung hamarosan...","id":"20200115_samsung_galay_flip_z_osszehajthato_okostelefon_akkumulator_fliptelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b07938c-dd29-4bdd-902c-ea16694d5ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galay_flip_z_osszehajthato_okostelefon_akkumulator_fliptelefon","timestamp":"2020. január. 15. 16:03","title":"Két fontos információ is kiszivárgott a Samsung következő összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsornak mennie kell tovább.","shortLead":"A műsornak mennie kell tovább.","id":"20200114_Szomoru_feladat_kiosztottak_Gesztesi_Karoly_szerepeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20f430b-a5a3-44a8-93f9-ac7acfd032ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Szomoru_feladat_kiosztottak_Gesztesi_Karoly_szerepeit","timestamp":"2020. január. 14. 09:45","title":"Színpadon maradnak Gesztesi Károly darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji sajtótájékoztatóját.","shortLead":"A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta év eleji...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2faeda71-4d60-4b2e-ba0f-b7d12d71447d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cd040-1186-4229-be7b-fa72a376ae2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_orosz_kormany_orosz_miniszterelnok","timestamp":"2020. január. 15. 14:47","title":"Lemondott az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb62b1d-ac2f-4b50-9d18-e788f4a30ccd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóval nagyobb lett a 2019-es infláció, mint amit a kormány tervezett.","shortLead":"Jóval nagyobb lett a 2019-es infláció, mint amit a kormány tervezett.","id":"20200114_Brutalis_serteshusdragulassal_ert_veget_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bb62b1d-ac2f-4b50-9d18-e788f4a30ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d96ae8f-a25b-4679-b965-3658eb0b60cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Brutalis_serteshusdragulassal_ert_veget_2019","timestamp":"2020. január. 14. 09:22","title":"Brutális sertéshúsdrágulással ért véget 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]