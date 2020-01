Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"355613d8-fb95-4192-ba96-24510b987e8f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Viszonylag szokatlan dolog úgy és azzal tesztelni egy készüléket, hogy három hétig nem használjuk. Főleg egy okosóránál tűnik úgy: ennek így semmi értelme. Mi mégis megtettük, és megérte: így derült csak ki igazán, mennyire jó, ha a csuklónkon van egy ilyesmi eszköz.","shortLead":"Viszonylag szokatlan dolog úgy és azzal tesztelni egy készüléket, hogy három hétig nem használjuk. Főleg egy okosóránál...","id":"20200116_huawei_watch_gt_teszt_velemeny_okosora_aktivitasmero_ertesitesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=355613d8-fb95-4192-ba96-24510b987e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb4ff57-53c0-46e3-896c-f8e080ab774b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_watch_gt_teszt_velemeny_okosora_aktivitasmero_ertesitesek","timestamp":"2020. január. 16. 09:03","title":"Három hétre kikapcsoltuk az óránkat – a visszakapcsolás tanulságos élmény volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha több Európát akarunk, több pénz kell – mondta a V4-ek találkozóján a kormányfő.","shortLead":"Ha több Európát akarunk, több pénz kell – mondta a V4-ek találkozóján a kormányfő.","id":"20200116_Orban_szerint_migracio_kerdeseben_egy_cipoben_jarunk_Ausztriaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d03fc1-d5c3-4f2d-b029-5d0c08aab93f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Orban_szerint_migracio_kerdeseben_egy_cipoben_jarunk_Ausztriaval","timestamp":"2020. január. 16. 15:21","title":"Orbán szerint migráció kérdésében egy cipőben járunk Ausztriával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","shortLead":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","id":"20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3719b051-9d31-4405-8abe-700c35bcb977","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","timestamp":"2020. január. 15. 17:55","title":"Megnőtt a maláriás fertőzések száma az amazóniai erdőirtások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","shortLead":"Lövések dördültek az amerikai Nemzeti Gárda egyik támaszpontján Tennessee államban.","id":"20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5eb7105-9015-4c5b-90fe-e4d388545564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700feadf-1532-4c2b-9a34-7622b8d7f9ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Lovoldozes_amerikai_Nemzeti_Garda","timestamp":"2020. január. 15. 21:20","title":"Lövöldözés volt az amerikai Nemzeti Gárda támaszpontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9bd054-4c32-491b-ade7-55ce43b6c34a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nancy Pelosi csak demokrata párti képviselőket jelölt a csoportba.","shortLead":"Nancy Pelosi csak demokrata párti képviselőket jelölt a csoportba.","id":"20200115_Impeachment_ok_heten_terjesztik_elo_a_Trump_elleni_vadpontokat_a_szenatusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f9bd054-4c32-491b-ade7-55ce43b6c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1245031-8f16-43a9-b144-dd57ece3ce98","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Impeachment_ok_heten_terjesztik_elo_a_Trump_elleni_vadpontokat_a_szenatusnak","timestamp":"2020. január. 15. 19:34","title":"Impeachment: ők heten terjesztik elő a Trump elleni vádpontokat a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be az orosz elnök annak érdekében, hogy megálljon az ország népességének csökkenése. Vlagyimir Putyin főként a belpolitikának szentelte 16. évértékelő beszédét, ám azért arról is szót ejtett, hogy az erős hadsereg ugyancsak záloga az ország megmaradásának. Putyin javasolta azt is, hogy a parlament vegye át az államfői hatalmi körök egy részét. Úgy tűnik, már 2024-re készül, amikor lejár a jelenlegi alaptörvény szerinti utolsó államfői mandátuma.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be az orosz elnök annak érdekében, hogy megálljon az ország népességének csökkenése...","id":"20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_evertekelo_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e15d65f-09ef-487b-b283-d4b4dc05a57a","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_vlagyimir_putyin_orosz_elnok_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. január. 15. 12:36","title":"Putyin is a népszaporulatért küzd, és alkotmánymódosítást javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"25 százalékos béremelést kérnek a pécsi buszsofőrök január végéig, különben beszüntetik a munkát.","shortLead":"25 százalékos béremelést kérnek a pécsi buszsofőrök január végéig, különben beszüntetik a munkát.","id":"20200116_pecs_busz_sofor_sztrajk_tuke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a5f9a5-148f-4839-83ba-3ae773536757","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_pecs_busz_sofor_sztrajk_tuke","timestamp":"2020. január. 16. 16:01","title":"Sztrájkkal fenyegetnek a pécsi buszsofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","shortLead":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","id":"20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20384291-770e-48c1-aa5b-31e7a7c033e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","timestamp":"2020. január. 15. 18:57","title":"Úgy mondják fel az orvosok a túlmunka-szerződést, hogy az mindenkinek fájjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]