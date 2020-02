Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő hét elejére jósolják az újabb szeles időszakot a meteorológusok. ","shortLead":"A jövő hét elejére jósolják az újabb szeles időszakot a meteorológusok. ","id":"20200206_idojaras_szeles_ido_orkan_balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1a538-a58f-44e5-99ef-738d0be240ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_idojaras_szeles_ido_orkan_balaton","timestamp":"2020. február. 06. 13:01","title":"Újra támad a szél, a Balaton is megbillenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra került munkaanyagban már szerepelt a veszprémi kórház dobai pszichiátriai osztályának bezárása, de a szaktárca akkor tagadta ezt. A terület védett, így eladni nem lehet, de a rekonstrukció túl sok pénzt emésztene fel.","shortLead":"Szélnek eresztik a betegeket, még hajléktalanszállóra is szállítottak át közülük néhányat. Egy ősszel nyilvánosságra...","id":"20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754e5617-0433-41bb-adb5-fb7c8de629a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89554c03-e06b-4687-87c3-75baacaa9391","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_dobai_kastely_pszichiatria_csolnoky_ferenc_korhaz","timestamp":"2020. február. 06. 14:00","title":"Titkolja a kormány, mégis kiüríthetik a dobai kastélyban működő pszichiátriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt a lakáshitelek kamata 0,2-0,4 százalékkal növekedhet az elkövetkező 1,5 hónapban. De mikor következhet ez be, és egy ilyen mértékű kamatemelkedés vajon milyen hatással lesz a havi törlesztőkre? ","shortLead":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt...","id":"20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232210f0-e0e7-4e2b-aa2a-eb5b2766f5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","timestamp":"2020. február. 06. 09:06","title":"3+1 ok, ami miatt emelkedhetnek a magyar hitelkamatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84605b6-3ecb-4c3d-8ee7-f9cc9ffdc632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A OneWeb összesen 672 műholdat akar fellőni. Az eszközök egy csoportját szállító hordozórakéta pénteken startolt a bajkonuri űrrepülőtérről. ","shortLead":"A OneWeb összesen 672 műholdat akar fellőni. Az eszközök egy csoportját szállító hordozórakéta pénteken startolt...","id":"20200207_34_brit_muholdat_vitt_fel_egy_orosz_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84605b6-3ecb-4c3d-8ee7-f9cc9ffdc632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a16a259-8b9c-470b-a990-631788fdc20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_34_brit_muholdat_vitt_fel_egy_orosz_raketa","timestamp":"2020. február. 07. 08:06","title":"34 brit műholdat vitt fel egy orosz rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát javít.","shortLead":"Érdemes telepíteni a WhatsApp legutolsó, asztali környezethez kiadott frissítését, ugyanis súlyos biztonsági hibát...","id":"20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37e6ab-6004-4ad7-96db-455084ee426b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_whatsapp_hiba_serulekenyseg_hackerek","timestamp":"2020. február. 05. 19:33","title":"Használja a WhatsAppot? Komoly hibára figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","shortLead":"Egy szlovákiai biogáz üzemből került ki az iszapszerű anyag. ","id":"20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6205568-e18b-488f-8e94-4e20e84487a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77488881-5311-4f6c-b3ae-68af56583be2","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Haromezer_kobmeter_veszelyes_hulladek_omlott_ki_30_kilometerre_a_magyar_hatartol","timestamp":"2020. február. 06. 19:22","title":"Háromezer köbméter veszélyes hulladék ömlött ki 30 kilométerre a magyar határtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16e64a7-cf7e-4bf2-b57c-8e96a905c3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először hírt adtak Li Venliang haláláról, majd cáfolták, hogy elhunyt volna. A BBC szerint először írtak igazat.","shortLead":"Először hírt adtak Li Venliang haláláról, majd cáfolták, hogy elhunyt volna. A BBC szerint először írtak igazat.","id":"20200206_Megvezette_a_vilagot_a_kinai_media_az_elhunyt_orvos_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16e64a7-cf7e-4bf2-b57c-8e96a905c3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e92a8c8-14c8-4210-9214-e9ce74bb65c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Megvezette_a_vilagot_a_kinai_media_az_elhunyt_orvos_ugyeben","timestamp":"2020. február. 06. 21:30","title":"Megvezette a világot a kínai média az elhunyt orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf6144-2f09-4b83-bff6-056065500ae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 650 lóerős teljesítmény változatlan maradt, de a külső minden korábbinál agresszívabb lett.","shortLead":"A 650 lóerős teljesítmény változatlan maradt, de a külső minden korábbinál agresszívabb lett.","id":"20200206_ilyen_az_amikor_egy_bmw_m2_arat_elkoltik_egy_lamborghini_optikai_tuningjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf6144-2f09-4b83-bff6-056065500ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfbf51-1b16-4ecd-aad7-2b4ddf29f3bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_ilyen_az_amikor_egy_bmw_m2_arat_elkoltik_egy_lamborghini_optikai_tuningjara","timestamp":"2020. február. 06. 07:59","title":"Ilyen az, amikor egy BMW M2 árát elköltik egy Lamborghini optikai tuningjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]