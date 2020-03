Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások középpontjában, de a turizmus mellett a jövő városainak fejlesztésén is dolgoznak majd várhatóan 2023-tól. ","shortLead":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások...","id":"20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106ec91-b297-4874-963f-9986e3f3d462","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","timestamp":"2020. március. 06. 11:52","title":"Közel 5 milliárdból tervezheti meg a Mol a jövő városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdc2c3a-7c9c-4308-9070-2da5504f036a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az embereknek és államoknak is fontos sok óvintézkedést tenniük a koronavírus-járványban, hogy idővel sikerüljön ésszerűsíteni a félelmet az ismeretlentől.","shortLead":"Az embereknek és államoknak is fontos sok óvintézkedést tenniük a koronavírus-járványban, hogy idővel sikerüljön...","id":"20200306_egeszsegugy_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bdc2c3a-7c9c-4308-9070-2da5504f036a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9524b8df-5d19-417e-bb38-96b42ccd7544","keywords":null,"link":"/360/20200306_egeszsegugy_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. március. 06. 13:00","title":"Angela Merkelnek még épp időben szóltak, milyen veszélyes a kézfogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz százalékot esett egyetlen nap alatt a kőolaj világpiaci ára, miután a vezető kitermelők – Oroszország ellenállása miatt – pénteken nem egyeztek meg a kitermelés további koordinált visszafogásáról.\r

","shortLead":"Tíz százalékot esett egyetlen nap alatt a kőolaj világpiaci ára, miután a vezető kitermelők – Oroszország ellenállása...","id":"20200307_2008_ota_nem_zuhant_akkorat_az_olajar_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26cbc498-960d-4009-ab8f-c2cb9da07679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643dd51c-ad20-41f0-b948-685aea6c1c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_2008_ota_nem_zuhant_akkorat_az_olajar_mint_most","timestamp":"2020. március. 07. 13:25","title":"2008 óta nem zuhant akkorát az olajár, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","shortLead":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d761515-2bae-4821-b6b1-3dd2d3d61047","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","timestamp":"2020. március. 06. 12:59","title":"Ötvenkét éves az első szlovákiai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztik a nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozását: március 7-én és március 8-án egész nap közlekedhetnek a magyarországi utakon.\r

","shortLead":"Felfüggesztik a nehéz tehergépkocsik hétvégi forgalomkorlátozását: március 7-én és március 8-án egész nap...","id":"20200307_koronavirus_magyarorszag_kamionstop_feloldas_aruellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff1ce3-6bff-44fa-8299-1adc4af35a85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200307_koronavirus_magyarorszag_kamionstop_feloldas_aruellatas","timestamp":"2020. március. 07. 09:38","title":"Feloldják a hétvégi kamionstopot a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hír nyomán fokozták a már eddig is kiemelt óvintézkedéseket Vatikánvárosban.","shortLead":"A hír nyomán fokozták a már eddig is kiemelt óvintézkedéseket Vatikánvárosban.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_vatikan_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12514078-7ae0-45bd-b513-9f7e5009edcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafbe010-2f75-40dd-9def-c24f14bc870c","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_vatikan_jarvany","timestamp":"2020. március. 06. 12:41","title":"A Vatikánból is jelentettek koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal ez volt az 50. próba, amelynek során az űrhajót felvivő rakétát úgy térítették vissza a Földre, hogy újra felhasználható legyen.\r

","shortLead":"Újabb teherszállítmányt indított el a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai űrkutatási vállalat pénteken. Egyúttal...","id":"20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b9ee2-4368-48c0-ba4d-977f92c1e6f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spacex_nemzetkozi_urallomas_nasa_teherszallitmany","timestamp":"2020. március. 07. 12:17","title":"Sikeresen indult a SpaceX legújabb küldetése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]