[{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","id":"20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf71cd-d925-4127-a298-8a4c6dfae761","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. március. 07. 20:29","title":"Román állampolgár az érdi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86","c_author":"HVG","category":"360","description":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth, Petőfi, Arany, Jókai és Vörösmarty nevét viselő utca, illetve tér, mint amennyit valaha élt nőkről összesen elneveztek. Ráadásul a főváros női közterület-rekordere nem is magyar. ","shortLead":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth...","id":"202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fc139-b765-4c19-b01f-ed1f01e83a3c","keywords":null,"link":"/360/202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","timestamp":"2020. március. 08. 16:00","title":"Blaha Lujza kontra Kossuth Lajos - miért van harmincszor annyi utca elnevezve férfiakról, mint nőkről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az al-Shabaab terrorszervezet két feltételezett tagját likvidálták tegnap.","shortLead":"Az al-Shabaab terrorszervezet két feltételezett tagját likvidálták tegnap.","id":"20200308_Szomaliai_dzsihadistakat_lottek_le_Kenyaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fe5b5-81c7-4b3b-aba3-7ae6813e8009","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Szomaliai_dzsihadistakat_lottek_le_Kenyaban","timestamp":"2020. március. 08. 09:16","title":"Szomáliai dzsihadistákat lőttek le Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter ugyanakkor nagyvonalúan eltekint a tények egy csoportjától.","shortLead":"A külügyminiszter ugyanakkor nagyvonalúan eltekint a tények egy csoportjától.","id":"20200308_Szijjarto_szerint_az_EU_ma_mar_az_5_evvel_ezelotti_magyar_allaspontot_hangoztatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f407693f-171d-4cf1-a74a-9333a0deb4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Szijjarto_szerint_az_EU_ma_mar_az_5_evvel_ezelotti_magyar_allaspontot_hangoztatja","timestamp":"2020. március. 08. 09:42","title":"Szijjártó szerint az EU ma már az öt évvel ezelőtti magyar álláspontot hangoztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","shortLead":"Senki sem találta el mind az öt nyerőszámot.","id":"20200307_otos_lotto_fonyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e268451-bec2-44d4-9950-25d1ac9def4d","keywords":null,"link":"/elet/20200307_otos_lotto_fonyeremeny","timestamp":"2020. március. 07. 20:12","title":"Tovább nő a már most is óriási lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és visszatérő problémáknak tehetjük ki magunkat. A megfelelő bemelegítés ezért fontos része a munkának.","shortLead":"A futás nagy terhet ró a testre, és ha meggondolatlanul váltunk pihenésről erős edzésre, akut sérüléseknek és...","id":"20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a6851d7-9aee-4f37-ab20-374ed7bb29da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244de670-3f70-4740-9e75-29891671b708","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200308_Hogyan_melegitsunk_be_futashoz_Ime_7_gyakorlat","timestamp":"2020. március. 08. 19:15","title":"Hogyan melegítsünk be futáshoz? Íme 7 gyakorlat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"Fercsik Marianna","category":"elet","description":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak munkába járni, hogyan lehet folytatni a gyártást, kereskedelmet ilyen körülmények között. És ami a legfontosabb, vajon sikerül-e megfékezni a vírus rohamos terjedését - írta a Padovában élő Fercsik Marianna, tolmács. ","shortLead":"A következő hetek nem lesznek könnyűek, egyelőre nem tudni, miként zajlik majd az élet, az emberek hogyan tudnak...","id":"20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120824e9-a3f2-4cf5-ab8f-6b9adf0bb60e","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Szemelyes_beszamolo_Vesztegzar_alatt_Padova","timestamp":"2020. március. 08. 22:50","title":"Személyes beszámoló: Vesztegzár alatt Padova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindezt azután, hogy a kormány a klímavédelem felé fordult.","shortLead":"Mindezt azután, hogy a kormány a klímavédelem felé fordult.","id":"20200309_tiborcz_istvan_sajer_gabor_napelempark_kkv_energia_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c634b8-1835-4248-b07d-dba3d9bf8203","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_tiborcz_istvan_sajer_gabor_napelempark_kkv_energia_hitel","timestamp":"2020. március. 09. 15:27","title":"Tiborcz Istvánhoz közeli vállalkozók kaptak állami milliárdokat napelemparkokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]