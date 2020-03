Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","shortLead":"Túl sok ember fertőződhetne meg a börtönben, ezért inkább kiengednek 70 ezer rabot – jelentették be Iránban.","id":"20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fc9260-652f-4180-b565-441557bbb60f","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Hetvenezer_rabot_szabadon_engednek_Iranban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 09. 14:11","title":"Hetvenezer rabot szabadon engednek Iránban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul a karanténból. Szombatról vasárnapra virradóan a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt karantén alá vonták több más olaszországi várossal és Lombardia régióval együtt Padovát és környékét is. Mihályi Barbara magyar képzőművész egy padovai településről jelentkezett be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Háromnapos elzárást vagy több száz eurós bírságot kaphat Olaszországban az, aki a tiltás ellenére kimozdul...","id":"20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8ae3c5-7c44-4c89-864a-e9c4e49ef725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6d18b-a664-428e-8666-f27d407c495b","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Se_mise_se_mozi_se_buli__ez_van_most_a_padovai_karantenban","timestamp":"2020. március. 09. 18:00","title":"Se mise, se mozi, se buli – ez van most a padovai karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","shortLead":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","id":"20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289143b-fefe-447b-b53d-bc1b1b8670db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. március. 10. 18:21","title":"Elég egyértelmű, hogy ez a lamborghinis trumpista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel vezérelt eszközök felett vehetik át az irányítást az ultrahangot bevetve.","shortLead":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel...","id":"20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a832c0d-7520-4923-87a3-73fa28491c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","timestamp":"2020. március. 10. 10:33","title":"Vigyázat, a beépített asszisztensen keresztül is támadható egy mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális teherszállító járatot.","shortLead":"Egy igazi ritkaságot fogadott hétfőn a Budapest Airport: egy négyhajtóműves Ilyushin IL-62MGr teljesített egy speciális...","id":"20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f5c2e7-5989-4ebc-8bf0-5b5079e06f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0313e7-b666-4d73-9080-cf96b2d73432","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_il_62_mgr_ferihegy_budapest_airport_fotok","timestamp":"2020. március. 09. 22:08","title":"Különleges repülőgép landolt ma Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne 100 éves.","shortLead":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne...","id":"20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f87014c-2525-47f7-b82b-1f164b35fbd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"„Van benne valami a tragikus bohócból” – 100 éves lenne Boris Vian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","shortLead":"A hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 3800 nőt öltek meg Mexikóban.","id":"20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=374da02a-9f74-4d41-84a1-cc81d30e2a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e814450-038a-41f6-a230-41a11f153dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_mexiko_sztrajk_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2020. március. 10. 09:06","title":"36,4 millió mexikói nő sztrájkol a nők elleni gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]