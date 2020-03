Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap kiadását is átvette a vagyonkezelőtől.","shortLead":"A költségvetés elfogadása mellett módosította az SZMSZ-t, visszaállította a polgármesteri kabinetet és a városi hetilap...","id":"20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831d90d-cef3-428f-8fbf-2508e65e7965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c521156-dcf3-4645-9157-afc31b6e467c","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Szekszard_fideszes_polgarmestere_egyedul_elfogadta_a_varos_koltsegvetest","timestamp":"2020. március. 13. 20:09","title":"Szekszárd fideszes polgármestere egyedül elfogadta a város költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta bizonytalanságok miatt az EasyJet felfüggeszti a járatmódosítási díjak felszámolását. \r

