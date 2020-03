Egyre valószínűbb, hogy idén nyáron nem rendezik meg a labdarúgó Európa-bajnokságot, de most egy olyan terv is készült, hogy ne jövő nyárra, hanem 2020 telére halasszák az Eb-t. A The Telegraph írta meg: a technikai feltételek adottak ahhoz, hogy decemberben tartsák az Eb-t, és így lehetőség lenne arra, hogy a nyár közepéig befejezzék a most felfüggesztett bajnokságokat, már persze ha addig lecseng a járvány.

Az ötletet leginkább az angolok ellenzik, mivel ott nem tartanak téli szünetet a bajnokságban. Az UEFA ennek ellenére megoldhatónak tartja az ötletet a cikk szerint.

A Daily Mail úgy értesült: van olyan terv az európai szövetségben, hogy a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában egymeccses párharcban dőljön el a továbbjutás, amikor majd újra elkezdenek focizni. Így ennyivel is rövidebb lehetne a szezon.