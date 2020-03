Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","shortLead":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","id":"20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d8a39-82c9-45b0-8e02-5b8931b261c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","timestamp":"2020. március. 15. 10:23","title":"Dörner György és Káel Csaba Kossuth-díjának külön örülünk, de azért kaptak mások is - íme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0442d09c-4abc-46ac-a5e1-e264f1e30d9d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sorozat május végén, Európában kezdődhet.","shortLead":"A sorozat május végén, Európában kezdődhet.","id":"20200314_Az_augusztusi_szunetben_potolhatnak_Forma1es_futamokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0442d09c-4abc-46ac-a5e1-e264f1e30d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c288fac-0a83-4c30-9aba-508af23d1de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Az_augusztusi_szunetben_potolhatnak_Forma1es_futamokat","timestamp":"2020. március. 14. 17:17","title":"Az augusztusi szünetben pótolhatnak Forma-1-es futamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54977c5d-a360-4b36-8d11-2fab8d354715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft fejlesztői összedobtak egy térképet, amin az összes ország összes koronavírusos esete látható – köztük Magyarország is.","shortLead":"A Microsoft fejlesztői összedobtak egy térképet, amin az összes ország összes koronavírusos esete látható – köztük...","id":"20200316_microsoft_bing_koronavirus_jarvany_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54977c5d-a360-4b36-8d11-2fab8d354715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a85d11-b6c6-4ae5-8fd2-965cb5cdde28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_microsoft_bing_koronavirus_jarvany_terkep","timestamp":"2020. március. 16. 13:03","title":"Ezen a térképen megnézheti, hogyan terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adf3f5d-c0c4-47b8-956b-3dc8e7403e9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bíró Kriszta és Fullajtár Andrea színésznők kezdeményezték az akciót.","shortLead":"Bíró Kriszta és Fullajtár Andrea színésznők kezdeményezték az akciót.","id":"20200314_Kotelezo_olvasmanyok_felolvasasaval_segitenenek_a_szineszek_a_magyartanaroknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9adf3f5d-c0c4-47b8-956b-3dc8e7403e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca331e0-8247-4515-ad02-44cea3a70b5e","keywords":null,"link":"/elet/20200314_Kotelezo_olvasmanyok_felolvasasaval_segitenenek_a_szineszek_a_magyartanaroknak","timestamp":"2020. március. 14. 14:58","title":"Kötelező olvasmányok felolvasásával segítenének a színészek a magyartanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi előírások minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek - így tudatta vasárnap a Belügyminisztérium, hogy Pintér Sándor sem kerülheti el a tesztelést, mivel a héten nála járt marokkói vízügyi miniszterről beigazolódott, hogy koronavírusos.","shortLead":"A járványügyi előírások minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek - így tudatta vasárnap a Belügyminisztérium...","id":"20200315_Pinter_Sandort_is_letesztelik_miutan_koronavirus_igazolodott_marokkoi_targyalopartnerenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a585ea-44e1-4718-a020-2e57d4ee7187","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Pinter_Sandort_is_letesztelik_miutan_koronavirus_igazolodott_marokkoi_targyalopartnerenel","timestamp":"2020. március. 15. 14:10","title":"Pintér Sándort is letesztelik, miután koronavírus igazolódott marokkói tárgyalópartnerénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Tamás Ervin","category":"velemeny","description":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében kell némi merészség ahhoz, hogy ennek bejelentését az a kormányfő vállalja magára, aki tudományos tankjával, Palkovics Lászlóval akkora bozóttüzet okozott a szektorban, hogy máig sem győzik oltani. \r

","shortLead":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében...","id":"20200314_Tamas_Ervin_A_jarvany_leket_vag_az_orbani_tortenetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c69bda-66d7-43d0-9ed6-be789046f059","keywords":null,"link":"/velemeny/20200314_Tamas_Ervin_A_jarvany_leket_vag_az_orbani_tortenetbe","timestamp":"2020. március. 14. 19:50","title":"Tamás Ervin: A járvány léket vág az orbáni történetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","shortLead":"A focisták mind jól vannak. A spanyol helyzet súlyos.","id":"20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20c0742-cf8d-4de3-8766-4ca149e432bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88105b14-a4f3-463c-b686-f79f5fd95e84","keywords":null,"link":"/sport/20200315_Ot_fertozott_a_Valencianal","timestamp":"2020. március. 15. 16:55","title":"Öt fertőzött a Valenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","shortLead":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","id":"20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ade8f-898c-4e56-9c7b-c8361474158d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:03","title":"Kijött az első ajánlás - így néz ki a digitális oktatás a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]