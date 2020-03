Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","shortLead":"A felfüggesztés március 19-én automatikusan hatályba lép.\r

\r

","id":"20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87bb4718-a6e6-4f37-9ac4-2d317063a129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb0d27-6692-465c-9744-fb2eba9ea922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Felfggesztik_a_diakhitelek_torleszteset","timestamp":"2020. március. 19. 20:13","title":"Felfüggesztik a diákhitelek törlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi magazin elmúlt tíz évben lapszámainak összes cikke olvasható.","shortLead":"Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi...","id":"20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6500abf5-8154-422c-bc99-891ed120db3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd6e1a0-83e4-482c-937d-ed8cd701136f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_mult_kor_digitalis_archivum_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. március. 19. 21:03","title":"44 lapszámnyi izgalmas történelem: a Múlt-kor ingyenessé tette digitális archívumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","shortLead":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","id":"20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61805f6d-c4b5-4dc3-a3fe-a98461c4a64a","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 21. 08:27","title":"Magyarországon 103-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","shortLead":"A napi koronavírus-megbetegedések száma közel 15 százalékkal nőtt Olaszországban.","id":"20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f449df8-2c7b-4abb-9533-2b105fbd738e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72106518-7f2f-45eb-8d8c-1a138d40b509","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_Koronavirus_tobben_haltak_meg_Olaszorszagban_mint_Kinaban","timestamp":"2020. március. 19. 18:49","title":"Olaszországban már többen haltak meg a koronavírustól, mint Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","shortLead":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","id":"20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c0b01-2eea-4d7e-ae89-10ae3d60eef6","keywords":null,"link":"/elet/20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Nincs helyük a digitális oktatásban: tanárokat küldenek el a tankerületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Kezelhetetlen helyzetet teremt a háziorvosok szerint az a pácienstömeg, ami a koronavírus miatt zúdult rájuk – na nem azért, mert mindenki beteg, hanem mert ennyien akarják táppénzre menve elkerülni, hogy elkapják a vírust a munkahelyükön. A háziorvosok szerint helyzetet viszont nem nekik kell – pláne nem csalással – megoldaniuk, hanem a kormánynak, amely eddig viszont csak a munkáltatók védelmében lépett, a munkavállalókéban nem. \r

","shortLead":"Kezelhetetlen helyzetet teremt a háziorvosok szerint az a pácienstömeg, ami a koronavírus miatt zúdult rájuk – na nem...","id":"20200320_tappenz_haziorvos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d974624-85b4-486f-945c-a2e56529f129","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_tappenz_haziorvos_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 11:10","title":"A táppénzcsalók országa leszünk a koronavírus miatt? – Kiakadtak a háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán látható különleges logó időzítése kétszeresen is aktuális. Egyrészt Semmelweist 173 éve ezen a napon nevezték ki a bécsi közkórház szülészeti klinikájának vezető professzorává, másrészt ő jött rá elsőként, hogy a kézmosással jelentősen csökkenthető a betegségek terjedése.","shortLead":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán...","id":"20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05462293-64d8-4dad-ad83-35608ba9bf50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 20. 00:13","title":"Semmelweis Ignác előtt tiszteleg ma a Google, hiszen ő terjesztette el a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"Szabó Yvette, Tóth Richárd","category":"360","description":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még akkor is az lenne, ha ki akarnák – de mintha annyira nem is akarnák.","shortLead":"Nehéz kikerülniük Kupper Andrást és Tasnádi Lászlót a parkolási bizniszben a nem fideszes helyhatóságoknak is. Még...","id":"202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53286dc0-422d-4a58-8696-00f752e3b815","keywords":null,"link":"/360/202012__parkolasi_biznisz__tasnadi_rogan__kenyszerpalyan__kerekbilincsbe_verve","timestamp":"2020. március. 21. 11:30","title":"Kormánykedvenc parkolási cégekkel szerződnek az ellenzéki önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]