[{"available":true,"c_guid":"49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására alkalmas centrumot alakítottak ki.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a védőnők Szolnokon nem mehetnek az újszülöttekhez, Szegeden a fertőző betegek ellátására...","id":"20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ce292a-9a83-4344-9597-ca756d1c3578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad97eb1e-17e4-4879-add7-e2949f81a3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Szegeden_jarvanykorhazat_hoznak_letre","timestamp":"2020. március. 21. 18:26","title":"Szegeden járványkórházat hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Haldoklók tömege, apokaliptikus képek. Azt üzenik mindenkinek, vagy ez jön, vagy a totális vesztegzár.","shortLead":"Haldoklók tömege, apokaliptikus képek. Azt üzenik mindenkinek, vagy ez jön, vagy a totális vesztegzár.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_covid19_bergamo_olaszorszag_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca3408f-207a-4557-ad8c-a5c8d0812e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_fertozes_covid19_bergamo_olaszorszag_korhaz","timestamp":"2020. március. 20. 09:40","title":"Videó Bergamo kórházából: \"Erre készüljetek!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927958ad-809b-4a7d-9e76-da70026b8ef6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Péterfy Bori nagyon nehezen bírja közönség nélkül, viszont az erdei karanténban elbújva is probálnak \"formálisan élni\". A vírust pedig beleírja a friss dalaiba. Home office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata arról, ki hogyan próbál túlélni és milyen változásokat remél.","shortLead":"Péterfy Bori nagyon nehezen bírja közönség nélkül, viszont az erdei karanténban elbújva is probálnak \"formálisan élni\"...","id":"20200320_Peterfy_Bori_a_Home_Officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927958ad-809b-4a7d-9e76-da70026b8ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a919043-cae4-4504-8447-2ea9808944e2","keywords":null,"link":"/360/20200320_Peterfy_Bori_a_Home_Officeban","timestamp":"2020. március. 20. 18:30","title":"Péterfy Bori a Home office-ban: \"Fekete lyukban hagytam a szívem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet álláspontja szerint a hatóságok teszik a dolgukat.","shortLead":"A szervezet álláspontja szerint a hatóságok teszik a dolgukat.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_jarvany_who_laborvizsgalat_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d133a61d-778c-42e3-9ee7-72474c4275a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26017b96-306a-404c-8187-2c395aec3a43","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_jarvany_who_laborvizsgalat_teszt","timestamp":"2020. március. 20. 11:15","title":"A WHO szerint nincs értelme Magyarország teljes lakosságát szűrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester szerint az otthonról dolgozók miatt a parkolási helyzet semmivel nem lett jobb Budapest belvárosában, mint a veszélyhelyzet bevezetése előtt volt, így semmi sem indokolja a parkolás ingyenessé tételét.","shortLead":"A főpolgármester szerint az otthonról dolgozók miatt a parkolási helyzet semmivel nem lett jobb Budapest belvárosában...","id":"20200320_Egyelore_marad_fizetos_a_parkolas_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfba4a-8444-4ad3-ab40-7f0e16183c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Egyelore_marad_fizetos_a_parkolas_Budapesten","timestamp":"2020. március. 20. 10:39","title":"Egyelőre marad fizetős a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb17d84-d8f6-4222-9d55-97d33870cc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2020. március. 21. 20:01","title":"Ha 40 alatt és 64 felett tippelt a lottón, akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG szerkesztősége is megkapta idén az elismerést. Gálvölgyi János a gálára tervezett beszédét videóra rögzítette. Mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG...","id":"20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a3456-7fff-499a-aa10-7413395ffa2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","timestamp":"2020. március. 21. 18:56","title":"Ezt mondta volna a Radnóti-díj átadóján Gálvölgyi János (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak nélkülözni a munkahelyükön, vagy orvoshoz mennek, illetve élelmiszert és gyógyszert vásárolnak – jelentette be Markus Söder bajor miniszterelnök. Ezzel Bajorország lett az első német tartomány, amelyet szinte teljes zárlat alá helyeztek.","shortLead":"Gyakorlatilag teljes egészében leállítjuk a közöségi életet, csak azok mehetnek ki az utcára, akiket nem tudnak...","id":"20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23e2f4-3793-447f-9149-83d42032bf43","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Bajororszagban_kijarasi_tilalmat_vezettek_be__a_nemetorszagi_elsot","timestamp":"2020. március. 20. 13:59","title":"Bajorországban kijárási tilalmat vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]