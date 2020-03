Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","shortLead":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","id":"20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1766b45-0699-4b6e-86c9-536cab012477","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","timestamp":"2020. március. 27. 16:24","title":"Németországban tömeges teszttel akarják kideríteni, ki esett át a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte össznemzeti hackathon és ötletverseny keretében egy hétvége alatt olyan megoldásokat tegyenek le az asztalra, melyek segítséget nyújtanak a járvány elleni védekezés frontvonalában szolgáló szakemberek és szervezetek, a civilek és a közösségek, illetve az oktatási intézmények számára.","shortLead":"Magyarország is csatlakozott a Hack the Crisis kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a fejlesztők világszerte...","id":"20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9757c7-7f56-443d-a849-b24a67d851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_hack_the_crisis_hackathon_koronavirus_jarvany_elleni_vedekezes_fejlesztesek_otletek","timestamp":"2020. március. 26. 17:03","title":"Koronavírus-krízis: 48 órára hadrendbe állnak a magyar programozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","shortLead":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","id":"20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e139a3b5-87a7-4d93-b699-654f236630dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","timestamp":"2020. március. 26. 07:51","title":"Bűnösnek vallotta magát a christchurchi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben az iskolába sem vihetik el őket.","shortLead":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben...","id":"20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bc74fb-9700-4600-bee9-8456da3d4da2","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 27. 14:21","title":"Az ITM-nél csak az idősek és a várandósok dolgozhatnak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári alapmodell 600 lóerő körüli teljesítményével nem teljesen elégedettek.","id":"20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a8cd58e-6dc2-4d7b-a37b-7954a7a1ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4878f-3fd4-4bd9-a700-85210dda3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_820_loeros_lett_a_bmw_m8","timestamp":"2020. március. 27. 07:59","title":"Lezárt jégpályán debütált a 820 lóerős legújabb BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint a kormányfő menesztette.","shortLead":"A miniszterelnök szerint \"személyes és szakmai okok\" miatt jelentette be távozását Costache. A román média szerint...","id":"20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81867482-fd16-40c4-9993-20ac3613ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe952320-75ac-4ea8-bef9-3cf1e9d9f575","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_romania_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. március. 26. 11:56","title":"Lemondott a román egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában eddig két fertőzöttről tudtak, egyikük belehalt a betegségbe.","shortLead":"Argentína bejelentette határainak lezárását, Brazíliában már 77 halálos áldozata van a koronavírusnak. Nicaraguában...","id":"20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b357fbab-1f9c-4a9b-b8ab-49f872e4b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1e8406-2f43-4a47-95ce-7fdde9fc09ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_DelAmerikaban_is_beindult_a_jarvany_Braziliaban_egy_nap_alatt_20an_haltak_meg","timestamp":"2020. március. 27. 15:30","title":"Dél-Amerikában is beindult a járvány, Brazíliában egy nap alatt 20-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24","c_author":"Chikán Attila","category":"360","description":"Megbosszulja magát, hogy nem törődtünk eleget a reálgazdasággal, a válság súlyos intézményi anomáliákra világított rá, védeni kell, de a gazdaság működtetésének átfogó szabályrendszere nem felfüggeszthető – az alábbi cikkben erről is ír Chikán Attila volt gazdasági miniszter, aki úgy véli, sok változás, amelyet a válság ránk kényszerített, tartósan velünk marad.","shortLead":"Megbosszulja magát, hogy nem törődtünk eleget a reálgazdasággal, a válság súlyos intézményi anomáliákra világított rá...","id":"20200327_Chikan_Attila_Bajban_van_a_vilag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151bcd0a-118b-45c0-9ddd-3ad90351ba24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53644bd4-6107-4d11-8ceb-cc0b94adba87","keywords":null,"link":"/360/20200327_Chikan_Attila_Bajban_van_a_vilag","timestamp":"2020. március. 27. 06:30","title":"Chikán Attila: Nemcsak a gazdaságot, hanem a társadalmat is védeni kell a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]