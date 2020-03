Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem kizárt, hogy e-cigarettával is lehet terjeszteni a koronavírust, bár egyelőre nem mérték meg, mennyi kórokozót ürít egy fertőzött személy egy ilyen eszköz használata közben. 2020. március. 29. 14:15 Mire számíthatnak az e-cigit szívók a koronavírus-járvány idején? Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra készültek: a legtöbben súlyzót és pingpongasztalt keresnek. A hirtelen megugrott forgalom mellett nagy munka kell, hogy a rendeléseket időben teljesítsék, és van, amikor a külföldről érkező áruk logisztikája okoz nehézséget. 2020. március. 29. 18:15 Alig győzik a boltok tartani a lépést, annyian keresnek otthoni edzéshez felszerelést Szerbia és Koszovó gazdasági intézkedéseket fontolgat, amelyekkel kezelni lehet majd az új típusú koronavírus-járvány gazdasági következményeit, emellett további szigorításokat vezetnének be a járvány megfékezése érdekében. 2020. március. 30. 11:07 Szerbiában bevezethetik a teljes kijárási tilalmat A koronavírus miatt nem élőben, hanem online leleplezett újdonság mozgatásáról 4- és 6-hengeres motorok gondoskodnak. 2020. március. 30. 07:59 Dél-koreai luxus: a Hyundai prémiummárkája ismét hadat üzen a német riválisoknak Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok. 2020. március. 31. 07:41 Szijjártó: A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el hétfőtől Szergej Szobjanyin polgármester. 2020. március. 29. 20:25 Jön a kötelező karantén Moszkvában Tömegek gyűltek össze hétfőn, hogy köszöntsék a kikötőbe befutó kórházhajót. 2020. március. 31. 08:41 A New York-iak még nem nagyon értik ezt a karantént Csorbait cáfolta az országos tisztifőorvos, valaki pedig feljelentette álhírterjesztés miatt. 2020. március. 29. 12:53 Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt nyomoznak a mohácsi polgármester ellen