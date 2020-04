Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány miatt kell elhalasztani.","shortLead":"A zeneszerző 10. szimfóniájának végét egy számítógépes algoritmus alkotta meg. A mű áprilisi ősbemutatóját a járvány...","id":"20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc62ac-1f77-4811-a479-9aff425b2a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_mesterseges_intelligencia_beethoven_10_szimfonia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 19:03","title":"A koronavírus miatt csak novemberben derül ki, milyen lett a robot-Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14453f32-d34f-47b6-9f71-8705e1f26d3a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A pestisjárványokat le tudták lassítani karanténok elrendelésével, a kolerát viszont ezzel a módszerrel sem lehetett a határokon megállítani. Széchenyi Istvánt sem, amint erről maga számolt be naplójában. ","shortLead":"A pestisjárványokat le tudták lassítani karanténok elrendelésével, a kolerát viszont ezzel a módszerrel sem lehetett...","id":"202013__karanten_anno__jarvanyfek__kozos_kossuthszechenyiplatform__zaros_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14453f32-d34f-47b6-9f71-8705e1f26d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d78b02-4513-41c2-aa08-6b048ab60290","keywords":null,"link":"/360/202013__karanten_anno__jarvanyfek__kozos_kossuthszechenyiplatform__zaros_hatarido","timestamp":"2020. március. 30. 16:45","title":"Csempészáruval is mesterien játszotta ki a kolera elleni karantént a legnagyobb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","id":"20200401_Hatalomehes_vezetokrol_ir_a_CNN_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7259c8-7035-427a-8672-bebfa1465aa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Hatalomehes_vezetokrol_ir_a_CNN_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_utan","timestamp":"2020. április. 01. 14:15","title":"A CNN a Fülöp-szigetek diktátorához hasonlítja Orbán Viktort a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","shortLead":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","id":"20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd001b24-bfbc-420c-b96f-8043eed34f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","timestamp":"2020. március. 31. 20:58","title":"Index: Lélegeztetőgépre került egy háziorvos, aki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3ccfb7-344b-4c2b-882a-e337900f13ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben szigorú kijárási korlátozások vannak Németországban, Boateng a lakásától 300 kilométerre balesetezett.","shortLead":"Miközben szigorú kijárási korlátozások vannak Németországban, Boateng a lakásától 300 kilométerre balesetezett.","id":"20200401_Autopalyakorlaton_landolt_kocsijaval_a_Bayern_Munchen_focistaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3ccfb7-344b-4c2b-882a-e337900f13ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55c438a-9b54-484a-b9de-aec8545dd5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Autopalyakorlaton_landolt_kocsijaval_a_Bayern_Munchen_focistaja","timestamp":"2020. április. 01. 09:12","title":"Autópályakorláton landolt kocsijával a Bayern München focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","shortLead":"Leginkább a munkásszállások volt lakói kerültek az utcára és jelentek meg az ellátórendszerben.","id":"20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad8ed29-39d9-498c-94d2-e01c952ba040","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Megjelentek_a_hajlektalanszallokon_a_munkajukat_es_lakhatasukat_elveszitett_tomegek","timestamp":"2020. március. 31. 10:40","title":"Megjelentek a hajléktalanszállókon a munkájukat és lakhatásukat elveszített tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dán Konzervatív Néppárt egyik tagja szerint több más párt is hasonló lépést fontolgat.\r

","shortLead":"A dán Konzervatív Néppárt egyik tagja szerint több más párt is hasonló lépést fontolgat.\r

","id":"20200401_fidesz_europai_neppart_donald_tusk_manfred_weber_kizaras_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a0aaf5-d313-430c-9094-23aedb6e2a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_fidesz_europai_neppart_donald_tusk_manfred_weber_kizaras_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 01. 06:44","title":"Kezdeményezik a Fidesz azonnali kizárását az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy lenne jobb helye a sportszervezeteknek átengedett évi száz, vagy a házi pálinkafőzőknek átengedett 6-8 milliárdnak. ","shortLead":"Lehet, hogy lenne jobb helye a sportszervezeteknek átengedett évi száz, vagy a házi pálinkafőzőknek átengedett 6-8...","id":"20200331_Az_Orbankormany_sajat_valsagkezelo_kezet_is_megkototte_a_sporttaoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68cbdeb-daff-4004-bcf8-250807b288f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Az_Orbankormany_sajat_valsagkezelo_kezet_is_megkototte_a_sporttaoval","timestamp":"2020. március. 31. 06:45","title":"Az Orbán-kormány saját válságkezelő kezét is megkötötte a sporttaóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]