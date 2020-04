Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hamisítók is meglovagolják, hogy világszerte óriási az igény a maszkokra a koronavírus elleni küzdelemben.","shortLead":"A hamisítók is meglovagolják, hogy világszerte óriási az igény a maszkokra a koronavírus elleni küzdelemben.","id":"20200401_Eletveszelyesek_lehetnek_a_hamisitok_altal_gyartott_maszkok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc12d40-4c51-4bce-9bd5-7cad8eee9dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a275c8-bf7d-483d-9be7-5d72b2a53e5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Eletveszelyesek_lehetnek_a_hamisitok_altal_gyartott_maszkok","timestamp":"2020. április. 01. 17:34","title":"Kockázatosak lehetnek a hamisítók által gyártott maszkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720a0bb-47af-463b-a7df-946048062489","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az államtól még nem kaptak, az önkormányzatok tehát maguk próbálnak szájmaszkokról gondoskodni. Sok a csaló, ezért általánossá vált a bizalomhiány.","shortLead":"Az államtól még nem kaptak, az önkormányzatok tehát maguk próbálnak szájmaszkokról gondoskodni. Sok a csaló, ezért...","id":"202014__orvosi_maszk__tokehiany__onkormanyzati_akciok__vedekezo_allaspont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c720a0bb-47af-463b-a7df-946048062489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30d94fb-ff3d-47da-a562-2e3a9b303d7c","keywords":null,"link":"/360/202014__orvosi_maszk__tokehiany__onkormanyzati_akciok__vedekezo_allaspont","timestamp":"2020. április. 02. 18:15","title":"Milliószám hozhatnák az orvosi maszkokat, de senki sem bízik a kereskedőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","shortLead":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5384682-4d05-40df-a2f5-c7e160b980b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","timestamp":"2020. április. 03. 10:46","title":"Így gyógyítják a koronavírusos betegeket Spanyolország egyik legnagyobb kórházában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie annak, aki ezt a programot használja.","shortLead":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie...","id":"20200403_zoom_domainnevek_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b2845d-32ae-406d-bf81-83e072e9069e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_zoom_domainnevek_atveres","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Vigyázzon, hamis Zoom-linkek árasztották el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38541b40-d7a7-4cd5-80d2-fa46a6ee125c","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A kofaasszonynak nemcsak szobrot emeltek a városban, a koronavírus idején az arcát védőmaszkkal is óvják.","shortLead":"A kofaasszonynak nemcsak szobrot emeltek a városban, a koronavírus idején az arcát védőmaszkkal is óvják.","id":"20200403_Kati_nenit_is_ovjak_Szekesfehervaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38541b40-d7a7-4cd5-80d2-fa46a6ee125c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe99f2-badc-4f9d-b34e-91b92749ae70","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Kati_nenit_is_ovjak_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. április. 03. 16:45","title":"Kati nénit is óvják Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A British American Tobacco (BAT) dohánynövényekbe ültette azokat az antigéneket, melyek segítségével a koronavírus elleni vakcina fejlesztésén dolgoznak. A vállalat azt tervezi, júniustól már milliós tételben gyártaná az oltóanyagot.","shortLead":"A British American Tobacco (BAT) dohánynövényekbe ültette azokat az antigéneket, melyek segítségével a koronavírus...","id":"20200402_koronavirus_vakcina_oltoanyag_british_american_tobacco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa0d3b5-3c0d-4a3f-ace4-372b8da76978","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_koronavirus_vakcina_oltoanyag_british_american_tobacco","timestamp":"2020. április. 02. 16:03","title":"Már preklinikai szakaszban jár egy koronavírus elleni oltóanyag, júniustól gyártanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szállodaipar igen nehéz napokat él meg a járvány miatt, de a híres Marriott láncnak még egy adatszivárgásos ügy miatt is fájhat a feje. Ráadásul nem először.","shortLead":"A szállodaipar igen nehéz napokat él meg a járvány miatt, de a híres Marriott láncnak még egy adatszivárgásos ügy miatt...","id":"20200402_adatlopas_adatszivargas_szallovendeg_hotel_marriott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f19294-6b99-49fb-a7bd-27b06c5c743a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_adatlopas_adatszivargas_szallovendeg_hotel_marriott","timestamp":"2020. április. 02. 13:03","title":"Megint adatokat loptak a hotelóriás Marriottól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis: Orbán majd eldönti. Pedig mi az adatokra, azok lehetséges alakulására kérdeztünk.","shortLead":"Vagyis: Orbán majd eldönti. Pedig mi az adatokra, azok lehetséges alakulására kérdeztünk.","id":"20200403_koronavirus_operativ_torzs_orban_viktor_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d08f617-e367-440f-89f4-617f652cd96e","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_operativ_torzs_orban_viktor_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 03. 15:18","title":"Megkérdeztük az operatív törzset, mi lesz a kijárási korlátozással, Orbán interjújával válaszoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]