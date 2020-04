Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","shortLead":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","id":"20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ba0c8b-acf2-4e7f-bee6-5630e3ac2db7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","timestamp":"2020. április. 16. 10:24","title":"Több mint 2000 lóerő forgatja ennek a Toyota Suprának a kerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilgyártóknál általában késni szokás egy telefon bemutatójával, a OnePlus azonban csúszás helyett a szokásosnál egy hónappal hamarabb leplezte le az új csúcsmobilját, a OnePlus 8 Prót, és annak kistestvérét, a OnePlus 8-at.","shortLead":"A mobilgyártóknál általában késni szokás egy telefon bemutatójával, a OnePlus azonban csúszás helyett a szokásosnál...","id":"20200415_oneplus_8_pro_oneplus_8_okostelefon_specifikacio_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad75b3a-6353-4e95-8cc0-5e6669699a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_oneplus_8_pro_oneplus_8_okostelefon_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. április. 15. 07:03","title":"Csúcsra tör a OnePlus: megjött a cég eddigi legerősebb mobilja, a OnePlus 8 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány miatt nagyon lelassult az aláírások gyűjtése, ezért a Székely Nemzeti Tanács a határidő kitolását kérte.","shortLead":"A járvány miatt nagyon lelassult az aláírások gyűjtése, ezért a Székely Nemzeti Tanács a határidő kitolását kérte.","id":"20200416_Meghosszabbitanak_a_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes_alairasanak_a_hataridejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1dcdda6-7cc8-40e6-ad42-a1c28a93db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9724d726-9d5b-4c5e-a180-325ac3883e5f","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_Meghosszabbitanak_a_nemzeti_regiokrol_szolo_europai_polgari_kezdemenyezes_alairasanak_a_hataridejet","timestamp":"2020. április. 16. 13:08","title":"Meghosszabbítanák a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés aláírásának a határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s okoseszközt leplez le szerdán Kínában a McDonald’s.","shortLead":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s...","id":"20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7328135-c8bc-4cb4-8fcd-4fd0dbdea619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","timestamp":"2020. április. 14. 17:33","title":"Telefon, vagy mi lesz ez? 5G-s termékkel áll elő holnap a McDonalds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","shortLead":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","id":"20200415_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d576445-f0cc-442f-957b-58c208c1a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 20:31","title":"Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bec806-e986-483f-b011-0cc1fa0cbda7","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az iPhone SE piacra kerülése után több mint négy évvel megérkezett a hasonló névre hallgató utódja. Az idei modell már nem csak az Apple készülékei között számít megfizethetőnek.","shortLead":"Az iPhone SE piacra kerülése után több mint négy évvel megérkezett a hasonló névre hallgató utódja. Az idei modell már...","id":"20200415_apple_iphone_se_2020_bejelentes_specifikacio_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bec806-e986-483f-b011-0cc1fa0cbda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e051f7e8-1802-4832-b8e5-bed0b19162f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_apple_iphone_se_2020_bejelentes_specifikacio_ar","timestamp":"2020. április. 15. 17:33","title":"Az Apple bejelentette a régóta várt olcsó iPhone-t, hivatalos az új iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b0925b-5a21-4479-b85a-001fbf39493e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen 91 milliárdot vár a kormány a bankok és a kiskereskedelmi üzletek különadóiból. A bankoknak három részletben kell fizetniük év végéig, kiskereskedelmi cégeknek havonta, amíg a veszélyhelyzet tart.","shortLead":"Összesen 91 milliárdot vár a kormány a bankok és a kiskereskedelmi üzletek különadóiból. A bankoknak három részletben...","id":"20200414_orban_kormany_kulonado_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b0925b-5a21-4479-b85a-001fbf39493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe47d44-896b-4366-b2aa-8457c5bcad5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_orban_kormany_kulonado_","timestamp":"2020. április. 14. 18:41","title":"A kormány a benzinkutakat is különadóztatja – megjelentek a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]