[{"available":true,"c_guid":"72320e38-810b-4e46-b5c4-f46711ed2748","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A konstrukció a Széchenyi Kártya eddigi hiteleihez hasonlóan érhető el.","shortLead":"A konstrukció a Széchenyi Kártya eddigi hiteleihez hasonlóan érhető el.","id":"20200427_Mar_igenyelheto_az_ingyenhitel_az_agrarvallalkozasok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72320e38-810b-4e46-b5c4-f46711ed2748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d374746f-e21f-4522-9cac-0ff20fa5d796","keywords":null,"link":"/kkv/20200427_Mar_igenyelheto_az_ingyenhitel_az_agrarvallalkozasok_szamara","timestamp":"2020. április. 27. 17:58","title":"Már igényelhető az ingyenhitel az agrárvállalkozások számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon is az RTL Klub adása.","shortLead":"Egy vasárnap délután bekövetkezett technikai hiba miatt szünetel a hagyományos műsorszórásban és az online platformokon...","id":"20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940f1bd4-4d21-4dfd-bbf0-322b6212c0bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_rtl_klub_adasszunet_technikai_hiba_kabelatvagas","timestamp":"2020. április. 26. 16:38","title":"Elsötétült az RTL Klub [frissítés: teherautótűz okozta a gondot)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","shortLead":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","id":"20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52de99b-a489-4e5b-bdd3-1237951ddaca","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:40","title":"Százezren gyógyultak már fel a fertőzésből Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook (a WhatsApp tulajdonosa) partnerséget kötött az Egészségügyi Világszervezettel, s ennek keretében új matricacsomaggal bővült az üzenetküldő.","shortLead":"A Facebook (a WhatsApp tulajdonosa) partnerséget kötött az Egészségügyi Világszervezettel, s ennek keretében új...","id":"20200427_whatsapp_matricacsomag_koronavirus_who_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b54fc9-e35b-471c-8c7e-86343360e5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_whatsapp_matricacsomag_koronavirus_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 10:33","title":"Ingyen letölthető: igen aktuális matricacsomag érkezett a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Több intézkedéssel védi a kormány azokat a munkavállalókat, akik például kemoterápián estek át, operálták őket, baj van a tüdejükkel, a veséjükkel, vagy éppen magas a vérnyomásuk.","shortLead":"Több intézkedéssel védi a kormány azokat a munkavállalókat, akik például kemoterápián estek át, operálták őket, baj van...","id":"20200428_Szeretettel_Becsbol_Humanusan_a_virusra_erzekeny_munkavallalokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2d2d7-6dae-448c-9ac1-d8aaa941e67f","keywords":null,"link":"/360/20200428_Szeretettel_Becsbol_Humanusan_a_virusra_erzekeny_munkavallalokkal","timestamp":"2020. április. 28. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Falat húznak a krónikus betegek és a koronavírus közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360...","id":"20200428_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fff7e4-eb06-4ebb-b5da-88cd2f5a0856","keywords":null,"link":"/360/20200428_Radar360","timestamp":"2020. április. 28. 08:00","title":"Radar360: Titkolózó operatív törzs, tiltakozó háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","shortLead":"Abban a reményben készítette a kiadó, hogy a gyerekek igényeinek megfelelően beszéljen a járványhelyzetről. ","id":"20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0034b40a-a568-46f7-b3ac-ce74ec29bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0bec36-67e2-4ebf-b0c6-826f52648f6d","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Ingyenes_mesekonyv_segit_a_gyerekeknek_megerteni_a_koronavirust","timestamp":"2020. április. 27. 13:18","title":"Ingyenes mesekönyv segít a gyerekeknek megérteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","shortLead":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","id":"20200428_zivatar_vihar_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb0227-a6fd-4769-9cca-198571fd862a","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zivatar_vihar_idojaras","timestamp":"2020. április. 28. 05:28","title":"A fél országban bárhol lecsaphat a zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]