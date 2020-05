Leclerc megköszönte a tavalyi évet Vettelnek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi családügyi államtitkára szerint az örökbefogadás folyamata akár kilenc hónapra is rövidülhet.","shortLead":"Az Emmi családügyi államtitkára szerint az örökbefogadás folyamata akár kilenc hónapra is rövidülhet.","id":"20200512_novak_katalin_orokbefogadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b1789-5cde-4aff-8bad-01ec2d1debb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_novak_katalin_orokbefogadas","timestamp":"2020. május. 12. 16:29","title":"Novák: Felgyorsítják a gyermekek örökbefogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ead9c-9830-4f0f-80fd-7fcb0cc321b8","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Annak érdekében, hogy leszámoljunk a COVID-19 vírussal, igyekszünk minél kevesebbszer elhagyni az otthonunkat. Habár már egyre több lazítással találkozunk a kijárási korlátozások kapcsán, rengetegen vannak, akik még hetekig az otthoni munkavégzés keretében kell hogy kapcsolatot tartsanak kollégáikkal, üzleti partnereikkel. Ebből a szempontból még mindig nem késő elgondolkodni azon, hogy megvizsgáljuk, megismerjük milyen felületek, szoftverek passzolnak leginkább a munkánkhoz, vállalkozásunkhoz. ","shortLead":"Annak érdekében, hogy leszámoljunk a COVID-19 vírussal, igyekszünk minél kevesebbszer elhagyni az otthonunkat. Habár...","id":"invitech_20200508_Ime_par_tipp_hogy_meg_konnyebben_menjen_a_tavmunka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148ead9c-9830-4f0f-80fd-7fcb0cc321b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393baf2c-1daf-48db-b9dc-7d519708918d","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200508_Ime_par_tipp_hogy_meg_konnyebben_menjen_a_tavmunka","timestamp":"2020. május. 11. 11:30","title":"Íme pár tipp, hogy még könnyebben menjen a távmunka!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19dd4bf-ecd8-415b-9701-0a9e63303aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","timestamp":"2020. május. 11. 21:41","title":"Fokozatosan csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma az elmúlt egy héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat sem kell lemondani. Az amerikai demokrata politikus kapott is az alkalmon.","shortLead":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat...","id":"20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db99a79-0d18-4bb1-8d9c-9404ea155d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","timestamp":"2020. május. 11. 10:33","title":"Nagyot ment Alexandria Ocasio-Cortez: a legjobb karanténjátékban látogatta meg szimpatizánsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0079a672-ae3e-4128-9492-2976868f19c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda debütálás!","shortLead":"Micsoda debütálás!","id":"20200512_Nem_lehetne_jobb_napinditas_mint_megcsodalni_Anthony_Hopkins_tancat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0079a672-ae3e-4128-9492-2976868f19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650d556e-4e36-4a2f-b8cf-5c6118bed39d","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Nem_lehetne_jobb_napinditas_mint_megcsodalni_Anthony_Hopkins_tancat","timestamp":"2020. május. 12. 08:55","title":"Nincs jobb napindítás, mint megcsodálni Anthony Hopkins táncát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban elindult ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára kedd este az M1-en.","shortLead":"A meghirdetése óta eltelt kevesebb mint egy nap alatt mintegy 15 ezren jelentkeztek a gazdaságvédelmi akciótervhez...","id":"20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed4fb6d1-b720-4fda-9933-a63dd783c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a21fbb-b933-4218-afd8-82ba9d91ee72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_ingyenes_allami_informatikai_kurzus","timestamp":"2020. május. 12. 23:18","title":"Rászabadultak a magyarok, 15 ezren jelentkeztek egy nap alatt az ingyenes állami informatikai tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most mindketten ellátásra szorulnak.","shortLead":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most...","id":"20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf3ad12-bc24-41e8-8fb0-49212c07632f","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 16:06","title":"Koronavírussal kórházba került Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol labdarúgó-bajnokság. Nagy kérdés viszont, hogy lesz-e elég játékos, aki pályára lépne.","shortLead":"A brit kormány engedélyezi a sportesemények zárt kapus megrendezését, így akár folytatódhat is az angol...","id":"20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19db28dd-223e-482b-bcaf-b09099fd04d3","keywords":null,"link":"/sport/20200511_premier_league_koronavirus_angol_foci_bajnoksag","timestamp":"2020. május. 11. 16:10","title":"Rövidesen eldőlhet a Premier League sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]