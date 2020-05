Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Akár 25 százalékosra is nőhet a munkanélküliségi ráta az USA-ban – figyelmeztet a Goldman Sachs friss jelentése. Utoljára a harmincas évekbeli nagy gazdasági válság idején volt ilyen. ","shortLead":"Akár 25 százalékosra is nőhet a munkanélküliségi ráta az USA-ban – figyelmeztet a Goldman Sachs friss jelentése...","id":"20200514_Minden_negyedik_amerikai_munka_nelkul_maradhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5e324d-f830-49b5-9d68-62a34deddb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Minden_negyedik_amerikai_munka_nelkul_maradhat","timestamp":"2020. május. 14. 13:04","title":"Minden negyedik amerikai munka nélkül maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy tízemeletes ház kukatárolója Sopronban az Ibolya úton pénteken, a tűzoltók húsz embert menekítettek ki a füsttel telítődött épületből – tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.","shortLead":"Kigyulladt egy tízemeletes ház kukatárolója Sopronban az Ibolya úton pénteken, a tűzoltók húsz embert menekítettek ki...","id":"20200515_Kigyulladt_egy_panelhaz_kukataroloja_Sopronban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0685d9-96e6-4f7d-8a65-4d1967b4834e","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Kigyulladt_egy_panelhaz_kukataroloja_Sopronban","timestamp":"2020. május. 15. 13:01","title":"Kukatűz volt Sopronban, húsz embert kellett kimenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","shortLead":"A főpolgármester visszaszólt Gulyás Gergelynek.","id":"20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94986d1-d570-49b9-8431-68b3c442b057","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_karacsony_gergely_fopolgarmester_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2020. május. 14. 13:31","title":"Karácsony: A kormány vagy töketlen, vagy politikai alapon bünteti a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Járvány idején a harcias vezetői hozzáállásból nem feltétlenül következik hatékonyság is. Új-Zéland miniszterelnöke, Jacinda Ardern kedvességre és hatékonyságra építette a koronavírus elleni stratégiáját, és minden jel szerint a szigetországnak nemcsak ellaposítani sikerült a járványgörbét, de meg is szabadult a vírustól. Kérdés, hogy a korlátozások lazításával ez így marad-e.","shortLead":"Járvány idején a harcias vezetői hozzáállásból nem feltétlenül következik hatékonyság is. Új-Zéland miniszterelnöke...","id":"20200514_jacinda_ardern_uj_zeland_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfadfc43-ed8d-4c25-9477-2c14b2142d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb71895-e231-493c-95bf-4078d595120f","keywords":null,"link":"/elet/20200514_jacinda_ardern_uj_zeland_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 14:30","title":"Egy kormányfő, aki mosolyogva, mackónadrágban harcol a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben. A koronavírus-járvány miatt közülük több mint 1,3 millióan tértek vissza hazájukba. A nyitás után visszamehetnek-e? Egyáltalán vissza akarnak térni Európa nyugati felére, ahol rohamtempóban növekszik a munkanélküliség?","shortLead":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben...","id":"20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df647d3-e3c1-47f0-9aeb-ac858066b35a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","timestamp":"2020. május. 14. 06:44","title":"Mi lesz a Nyugatról a járvány miatt hazatért vendégmunkásokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","shortLead":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","id":"20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f596074-bc99-4c07-8a2b-7e0f3bca4b61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 14. 14:28","title":"Kína is beleszólhatna abba, mi legyen nyilvános Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","shortLead":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","id":"20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69174374-7d7f-4c3f-bbc7-56ef8214a300","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","timestamp":"2020. május. 15. 07:39","title":"Orbán: Már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egész Európában megdöbbenést keltett, hogy a német alkotmánybíróság egy május eleji határozatában felülbírálta az Európai Unió Bíróságát. Sokan attól tartanak, hogy a történtek felbátorítják a lengyeleket és a magyarokat, akiknek már több jogi vitájuk volt az Európai Unióval. A félelem nem alaptalan: a magyar kormány a luxemburgi testület csütörtöki ítélete után egyből előhúzta ezt a kártyát. Csakhogy ez legfeljebb politikai játszma, nem jogi.","shortLead":"Egész Európában megdöbbenést keltett, hogy a német alkotmánybíróság egy május eleji határozatában felülbírálta...","id":"20200515_nemet_alkotmanybirosag_itelet_europai_birosag_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ded0dd-b6a7-4219-a3f2-8a89e69c1526","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_nemet_alkotmanybirosag_itelet_europai_birosag_gulyas_gergely","timestamp":"2020. május. 15. 06:30","title":"Hiába akar szembemenni az EU Bíróságával a kormány, nincs sok esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]