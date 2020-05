Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","shortLead":"Folynak a tesztelések, ígéretesek a próbálkozások Müller Cecília szerint. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","id":"20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057c42f6-1231-402b-a8fd-f6999f6982ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0ba334-62d9-4bd2-932b-6f1bc1afa5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 22. 11:27","title":"Operatív törzs: megkezdte a munkáját a nemzeti oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce169947-77b2-49e7-ada8-490d40a196b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp ma töltötte be 40. életévét a játékipar egyik leghíresebb karaktere, a mindig éhes Pac-Man. A játéktermekből indult program népszerűségénél csak a létrejöttének körülményei érdekesebbek.","shortLead":"Épp ma töltötte be 40. életévét a játékipar egyik leghíresebb karaktere, a mindig éhes Pac-Man. A játéktermekből indult...","id":"20200522_pac_man_40_eves_jatektermi_gepek_videojatek_pizza_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce169947-77b2-49e7-ada8-490d40a196b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63d9f0-0d0c-4328-a69e-7ffa8307cdbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_pac_man_40_eves_jatektermi_gepek_videojatek_pizza_eves","timestamp":"2020. május. 22. 20:40","title":"40 éves lett Pac-Man, ami a pizza nélkül talán nem is létezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","shortLead":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","id":"20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e75ee9-c2a8-400f-983a-21e4242ab9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","timestamp":"2020. május. 22. 18:04","title":"Kiszivárgott, hogy mely vasúti vonalakat ritkítaná ideiglenesen a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon...","id":"20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56833603-e2c7-4693-8397-253eb5b61223","keywords":null,"link":"/360/20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","timestamp":"2020. május. 22. 08:00","title":"Radar360: 100 ezren lettek munkanélküliek, 300 millióval segítik ki az egri vízilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","shortLead":"Péntek este jelent meg az iskolák júniusi működésének részleteiről szóló rendelet.","id":"20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00234260-fac5-4360-a608-73655ed68347","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Mar_szakkoroket_is_tarthatnak_juniustol_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 23. 09:55","title":"Már szakköröket is tarthatnak júniustól az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyasmiket adott az izraeli külügyminiszter szájába a magyar tárca, amit meg sem említettek.","shortLead":"Olyasmiket adott az izraeli külügyminiszter szájába a magyar tárca, amit meg sem említettek.","id":"20200522_szijajrto_izrael_kkm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6023ff9-5710-45a9-8b46-6a7498405c72","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_szijajrto_izrael_kkm","timestamp":"2020. május. 22. 09:19","title":"Rettentő kellemetlen ügybe keveredett Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6e4ae-07f8-47fb-8aba-a054468ed3f8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"40 év távollét után tért haza, és nem tétlenkedett. Újraélesztette cégét, elnökségi tag lett a Fradiban, majd diplomatának állt. A HVG 1990 decemberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"40 év távollét után tért haza, és nem tétlenkedett. Újraélesztette cégét, elnökségi tag lett a Fradiban, majd...","id":"20200522_Rendszervaltok30__Zwack_Peter_hvgportre_1990","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6e4ae-07f8-47fb-8aba-a054468ed3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cafe87-b013-4b95-a07d-24d7126e3468","keywords":null,"link":"/360/20200522_Rendszervaltok30__Zwack_Peter_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 22. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Zwack Péter: Az Unicum a kedvenc italom, jól alszom tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]