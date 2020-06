Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","shortLead":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","id":"20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558542e1-1cfa-4283-8a41-b484681ec532","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 10. 20:11","title":"Július 1-jétől újból megnyithatják az unió külső határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","shortLead":"A G-nap után indult be igazán a NER-közeli vállalkozók szekere.","id":"20200611_Simicska_NER_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14410ec-a16d-4cd9-9c0f-b12ef397a677","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Simicska_NER_Fidesz","timestamp":"2020. június. 11. 14:32","title":"Ma már ott tartunk, hogy négy Simicskát tart el az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","shortLead":"Egyes tanácsadói megbízások és az év végi jutalmak miatt vizsgálódik a rendőrség.","id":"20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d08063-ab92-443a-9432-4161f3d14d71","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Budakalasz_onkormanyzat_nyomozas","timestamp":"2020. június. 11. 14:35","title":"Két ügyben is nyomozás folyik a budakalászi önkormányzattal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90019f44-75a7-44a7-8be8-b1794e80a9a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető az Adobe által fejlesztett, ingyenes Photoshop Camera applikáció. Igaz, nem biztos, hogy minden mobillal kompatibilis az app.","shortLead":"Androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető az Adobe által fejlesztett, ingyenes Photoshop Camera...","id":"20200611_adobe_photoshop_camera_applikacio_ios_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90019f44-75a7-44a7-8be8-b1794e80a9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd192e19-f57a-477e-aa8d-db25993094ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_adobe_photoshop_camera_applikacio_ios_android","timestamp":"2020. június. 11. 20:03","title":"Megjött az Adobe új mobilos képszerkesztője, ingyen töltheti le a Photoshop Camera appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Most, a drasztikus ágykiürítés után új helyzet adódott, kérdés, hosszú távon kihasználja-e a kormány a helyzetet. Az országos tiszti főorvos azt ígérte, mára elárulja döntését az egészségügy újranyitásáról, azt azonban kedden még nem mondta meg, hány hazaküldött beteg térhet vissza a kórházakba. ","shortLead":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt...","id":"20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db081245-0e4c-40ad-bca1-7b38fbd23c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","timestamp":"2020. június. 10. 06:30","title":"A járvány miatt talán Orbán Viktor korábbi akarata is érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oroszlányi Wescast dolgozója volt a koronavírusban elhunyt férfi. A gyárban szerda délután leállt a termelés és elkezdték a dolgozók tesztelését.","shortLead":"Az oroszlányi Wescast dolgozója volt a koronavírusban elhunyt férfi. A gyárban szerda délután leállt a termelés és...","id":"20200611_Az_oroszlanyi_Wescast_dolgozoja_volt_a_koronavirusban_elhunyt_37_eves_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6088733-f8ee-43d0-9a9f-344a0957dd6e","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Az_oroszlanyi_Wescast_dolgozoja_volt_a_koronavirusban_elhunyt_37_eves_ferfi","timestamp":"2020. június. 11. 11:46","title":"Pár nappal a halála előtt még dolgozott a koronavírusban elhunyt 37 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők elhagyták a fészket, az utolsó fióka szerda hajnalban elpusztult.","shortLead":"A szülők elhagyták a fészket, az utolsó fióka szerda hajnalban elpusztult.","id":"20200610_gemenci_fekete_golya_fioka_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134491f2-c31d-46f0-8a92-fe55df3dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_gemenci_fekete_golya_fioka_halal","timestamp":"2020. június. 10. 12:31","title":"Tragédiával ért véget a költési időszak a bekamerázott gemenci gólyafészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség időközben rémhírterjesztés miatt nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség időközben rémhírterjesztés miatt nyomozást indított.","id":"20200611_MSZP_video_mentos_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b14c180-ba14-4352-9d93-14e02fd6a872","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_MSZP_video_mentos_nyomozas","timestamp":"2020. június. 11. 14:01","title":"Jogi lépéseket tesz az MSZP-videó álmentőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]