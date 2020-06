Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","shortLead":"A fiatal egy fővárosi lakás második emeletéről zuhant ki még májusban.","id":"20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73101b-d719-4f3f-9a78-77ba02ba658d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_ablak_kizuhant_17_eves_temetes","timestamp":"2020. június. 11. 08:25","title":"Fradi-himnusz szólt az ablakból kizuhant 17 éves fiú temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Több mint négy évtizeden át dolgozott a 2018-ban elhunyt Demján Sándor állandó üzlettársaként, és közben ő is bekerült a leggazdagabb magyarok közé. A Gránit Pólus elnöke a HVG-nek elmondta véleményét a mostani kormányközeli vállalkozókról és arról is, hogy szerinte mikor lesz esélye az ellenzéknek Orbán Viktorral szemben. Portréinterjú Nyúl Sándorral.","shortLead":"Több mint négy évtizeden át dolgozott a 2018-ban elhunyt Demján Sándor állandó üzlettársaként, és közben ő is bekerült...","id":"202023_nyul_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f5c2f-f2b2-44c6-91a7-9137cd293ca2","keywords":null,"link":"/360/202023_nyul_sandor","timestamp":"2020. június. 09. 13:00","title":"Nyúl Sándor: \"Demján bizalmas barátom volt, ismertem mindkét arcát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg, mert az államcsínyhez már jó ideje készíti elő a terepet. Ezt hangsúlyozza a Spiegel vendégkommentárjában egy német elemző és stratégiai tanácsadó. ","shortLead":"Az amerikai elnök megpuccsolja az országot, ha kikap a novemberi választáson, és ebben senki sem akadályozhatja meg...","id":"20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=242907a3-93cb-404c-a38d-671b9b598cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d22053-31b6-4c22-a101-02b2f1cbc291","keywords":null,"link":"/360/20200611_Spiegel_Trump_mar_puccsra_keszul","timestamp":"2020. június. 11. 07:30","title":"Spiegel: Trump már puccsra készül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc71409f-0850-4e44-af01-d625c6afd19d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy orlandói szakács a koronavírus elleni harc élvonalában küzdőket örökítette meg különleges alkotásain.\r

\r

","shortLead":"Egy orlandói szakács a koronavírus elleni harc élvonalában küzdőket örökítette meg különleges alkotásain.\r

\r

","id":"20200610_A_korhazi_sef_nem_csak_foz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc71409f-0850-4e44-af01-d625c6afd19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3a3bd7-72b5-4298-80d7-7de66e3296db","keywords":null,"link":"/elet/20200610_A_korhazi_sef_nem_csak_foz","timestamp":"2020. június. 10. 16:55","title":"A kórházi séf nem csak főz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag fillérekért.","shortLead":"Az Itch.io oldalon futó játék- és szoftvervásár során néhány napig 1081 PC-s programot lehet megszerezni gyakorlatilag...","id":"20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec205c6-d7f5-491c-b1dd-49c99ebcc3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a9b41f-55ca-4ade-aa4e-ce84f17c5766","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_itch_io_jatekvasar_jatekszoftver_kedvezmenyesen_videojatek_vasarlas_indie_jatekok","timestamp":"2020. június. 09. 20:11","title":"Egy kis ráfordítással most 1081 videojáték és szoftver lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tanulmány egyik megállapítása, hogy az okostelefonok érintőképernyőit, a pamutot és a fát jóval gyakrabban kell tisztítani a járvány miatt.","shortLead":"A tanulmány egyik megállapítása, hogy az okostelefonok érintőképernyőit, a pamutot és a fát jóval gyakrabban kell...","id":"20200611_koronavirus_elettartam_fertozokepesseg_felulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c383af-13da-4aa4-9406-8695a1418b3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_koronavirus_elettartam_fertozokepesseg_felulet","timestamp":"2020. június. 11. 08:33","title":"Három dolog befolyásolja, meddig fertőzhet a koronavírus a felületekre kerülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadás és zivatar miatt egyes szintű figyelmeztetés van érvényben sok helyen.","shortLead":"Felhőszakadás és zivatar miatt egyes szintű figyelmeztetés van érvényben sok helyen.","id":"20200610_idojaras_felhoszakadas_zivatar_napsutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3409e889-2043-4e91-900b-aa922f5900ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_idojaras_felhoszakadas_zivatar_napsutes","timestamp":"2020. június. 10. 06:00","title":"Szinte bárhol jöhet egy zivatar szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","shortLead":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","id":"20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5429c-0111-4f85-af9c-5935d7c2a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","timestamp":"2020. június. 09. 14:24","title":"Hallani akarta őket dalolni, tucatnyi énekesmadarat fogott be egy orvvadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]