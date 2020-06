Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik, hogy ezzel eleve vesztésre ítélt lett az idei iPhone SE-vel szemben.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik...","id":"20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47acf83c-16d5-458b-9364-82582361072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","timestamp":"2020. június. 16. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már vesztett is az új Google-fon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","shortLead":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","id":"20200616_fogorvos_praxis_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928b8234-986f-4f01-b5ab-aa06389228a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_fogorvos_praxis_ellatas","timestamp":"2020. június. 16. 05:51","title":"Csökkent a fogorvosi praxisok száma, közel 900 ezer magyar ellátása bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","id":"20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8401b3e-8b7a-47ac-9ce0-962445c24eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. június. 16. 13:37","title":"Orbán: \"A diktatúrázók olcsón megúszhatják\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944a3d51-2110-4471-84f2-5a045c49050a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magköpeny határán fekvő struktúrákat szívesen vizsgálják a geológusok. Akik most rá is bukkantak egyre, de ezáltal nem válaszokból, hanem kérdésekből lett több.","shortLead":"A magköpeny határán fekvő struktúrákat szívesen vizsgálják a geológusok. Akik most rá is bukkantak egyre, de ezáltal...","id":"20200615_foldkopeny_mag_struktura_szeizmologia_szeizmikus_foldrenges_marquises_szgetek_struktura_kozet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944a3d51-2110-4471-84f2-5a045c49050a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f9efa0-4c6c-4966-a61a-2e3604d38e49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_foldkopeny_mag_struktura_szeizmologia_szeizmikus_foldrenges_marquises_szgetek_struktura_kozet","timestamp":"2020. június. 15. 09:03","title":"Van valami hatalmas a Föld magjához közel, a tudósok már látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők úszhatják meg.","shortLead":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők...","id":"20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbad043-50b6-427a-92d4-7b4795eb8c71","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. június. 15. 07:50","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter közösségi oldalon megosztott fotója reklámnak tűnik. ","shortLead":"A miniszter közösségi oldalon megosztott fotója reklámnak tűnik. ","id":"20200615_szijjarto_peter_pizzeria_reklam_mango","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15307f3e-89dd-4db6-a0c3-20ee45020ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3237306-5137-452e-b96c-f946cccaf96b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_szijjarto_peter_pizzeria_reklam_mango","timestamp":"2020. június. 15. 12:24","title":"Szijjártó egy pizzériából jelentkezett be, hogy szóljon: neki már elkezdődött a balatoni nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség pénzügyeinek felügyelete során.","shortLead":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi...","id":"20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c1689a-f32f-401d-9f29-50a406064b55","keywords":null,"link":"/sport/20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","timestamp":"2020. június. 16. 07:22","title":"Aján több tízezer dollárt kaphatott készpénzben a szponzoroktól és a szövetségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","shortLead":"Barbra Streisand egy részvénycsomaggal járult hozzá a rasszizmus elleni küzdelemhez.","id":"20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092eb899-bda8-489d-99f6-3bf604cc4c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_George_Floyd_hateves_lanya_reszvenyes_lett_a_Disneyben","timestamp":"2020. június. 15. 15:26","title":"George Floyd hatéves lánya részvényes lett a Disney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]