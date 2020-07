Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ország ugyanakkor cáfolta, hogy valamilyen súlyos incidensről lenne szó, szerintük csak egy félkész épület kapott lángra.","shortLead":"Az ország ugyanakkor cáfolta, hogy valamilyen súlyos incidensről lenne szó, szerintük csak egy félkész épület kapott...","id":"20200703_iran_urandusitas_robbanas_atomletesitmany_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c3c028-506b-4639-81a9-6cfdf9abcb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_iran_urandusitas_robbanas_atomletesitmany_atomeromu","timestamp":"2020. július. 03. 05:05","title":"Valami berobbant Irán legfőbb urándúsító telepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés. Az év legfontosabb feladata a járvány miatti válság kezelése lesz, de a több ezer milliárd forintos válságkezelő alapok jelentős része csak már meglévő kiadások átcsoportosítása. Az igazán nagy kérdés az, mennyire lehet most előre tervezni 2021-re.","shortLead":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés...","id":"20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396cb485-5d90-4110-8b96-dcdac4ad3379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","timestamp":"2020. július. 03. 11:30","title":"Elfogadták a 2021-es költségvetést, de komolyan lehet venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kiélezte a harcot a kormány és a budapesti városvezetés között, a Republikon friss kutatásából kiderült, a fővárosiak elégedettebbek Karácsony Gergely és a fővárosi önkormányzat elmúlt hónapokban mutatott tevékenységével, mint Orbán Viktor és a kormány munkájával, azonban a Fidesz támogatottsága így is kimagasló Budapesten. A Kutyapárt beérte az MSZP-t Budapesten.","shortLead":"A koronavírus-járvány kiélezte a harcot a kormány és a budapesti városvezetés között, a Republikon friss kutatásából...","id":"20200703_Toronymagasan_vezet_a_Fidesz_Budapesten_de_Karacsonyekkal_is_elegedettek_a_fovarosiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b818e42-7dab-4695-b716-4945a97feea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b651bb-daf6-4e15-8651-eef4291983ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Toronymagasan_vezet_a_Fidesz_Budapesten_de_Karacsonyekkal_is_elegedettek_a_fovarosiak","timestamp":"2020. július. 03. 06:30","title":"Toronymagasan vezet a Fidesz Budapesten, de Karácsonnyal elégedettek a fővárosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","shortLead":"Július 20-tól látható minden hétköznap öttől az Őszintén! Joshival.\r

\r

","id":"20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dddc962-725c-45f9-bc64-b49b4793f805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89aff9-55e6-4d7c-b3e1-688f7b43349f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Joshi_Bharat_visszater_a_kepernyore","timestamp":"2020. július. 03. 09:26","title":"Újabb mozgás a Life TV-nél: Joshi Bharat visszatér a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter.","shortLead":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar...","id":"20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d51e591-d23b-46ba-8d6f-a7f9d913d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 20:37","title":"Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","shortLead":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","id":"20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b524c95-85d7-4f49-a277-b6e33a6a388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","timestamp":"2020. július. 04. 14:58","title":"Excelben is lehet festeni, nem akármiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e38403-85c3-4370-aed5-036b5448a839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan Windows 10-es alkalmazást készített a Microsoft, amelyik igencsak jól jöhet, ha véletlenül töröltünk fényképeket, dokumentumokat.","shortLead":"Olyan Windows 10-es alkalmazást készített a Microsoft, amelyik igencsak jól jöhet, ha véletlenül töröltünk fényképeket...","id":"20200704_microsoft_windows_file_recovery_veletlenul_torolt_allomanyok_visszaszerzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e38403-85c3-4370-aed5-036b5448a839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebeb76-069e-4cca-9ee2-bbe8e435335b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_microsoft_windows_file_recovery_veletlenul_torolt_allomanyok_visszaszerzese","timestamp":"2020. július. 04. 08:03","title":"Telepítse ezt a programot, utána könnyen visszaszerezheti a véletlen törölt dokumentumait, fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lehetőség lesz rá, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek zöldítésre, korszerűsítésre fordítsák.","shortLead":"Lehetőség lesz rá, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek zöldítésre, korszerűsítésre fordítsák.","id":"20200702_nhp_hajra_hitel_mnb_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e798253-132b-4645-89e7-6e33054da0be","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_nhp_hajra_hitel_mnb_jegybank","timestamp":"2020. július. 02. 17:50","title":"Változnak az NHP hajrá feltételei, többen vehetik majd igénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]