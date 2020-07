Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról tanúskodnak. Világszerte rendületlenül nő a fertőzöttek száma, az USA és Brazília nagyon rosszul áll és Európában, többek között Magyarország szomszédjainál is visszatérőben van a kór. Aki siet az enyhítéssel, az pórul járhat.","shortLead":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról...","id":"20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88387202-167d-4dac-85af-d4e669fe5cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","timestamp":"2020. július. 02. 18:07","title":"A koronavírus úgy tért vissza, hogy el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4745a3a-32af-4b5c-b935-dc4397254815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy programozó kíváncsi lett, mihez kezd néhány állatos képpel a saját algoritmusa. Aldo Cortesi szoftvere nem csak hogy alkotott, a maga módján új fajokat is teremtett.","shortLead":"Egy programozó kíváncsi lett, mihez kezd néhány állatos képpel a saját algoritmusa. Aldo Cortesi szoftvere nem csak...","id":"20200703_mesterseges_intelligencia_aldo_cortesi_sziluett_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4745a3a-32af-4b5c-b935-dc4397254815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a664bd-3e72-4293-8f00-107b7ec02b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_mesterseges_intelligencia_aldo_cortesi_sziluett_allatok","timestamp":"2020. július. 03. 09:03","title":"Új állatokat tervezett a mesterséges intelligencia, egyik ijesztőbb, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edf031b-a4db-4526-8cbd-fe8705a2df90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lány után fia született.","shortLead":"Három lány után fia született.","id":"20200703_89_evesen_ismet_apa_lett_Bernie_Ecclestone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5edf031b-a4db-4526-8cbd-fe8705a2df90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4953d9-56c6-485a-a9c7-e7a888c5e028","keywords":null,"link":"/elet/20200703_89_evesen_ismet_apa_lett_Bernie_Ecclestone","timestamp":"2020. július. 03. 10:28","title":"89 évesen ismét apa lett Bernie Ecclestone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187","c_author":"MT Zrt.","category":"sport","description":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így vasárnap ő rajtolhat az élről.","shortLead":" Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője nyerte a Forma-1-es idénynyitó Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e9ac967-799a-48ac-942c-68b387371187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e5497c-4d9b-497a-aa42-fd24cc96a118","keywords":null,"link":"/sport/20200704_Bottase_a_szezon_elso_pole_pozicioja","timestamp":"2020. július. 04. 16:14","title":"Bottasé a szezon első pole pozíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","shortLead":"Budapest előző vezetése négy nappal a tavalyi önkormányzati választások előtt adott engedélyt a munkálatokra.","id":"20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=590185d2-6f80-456e-88d3-9276816f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afc88a-fec3-41fa-a6cb-a476e0427ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_hajogyari_sziget_fakivagas_arviz","timestamp":"2020. július. 03. 10:35","title":"A kormány szerint szebb lesz a Hajógyári-sziget a fakivágások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök szerint a magyar ember börtönben érzi magát, ha nem látja egy évben legalább egyszer a tengert. Megnéztük a hivatalos statisztikák alapján, hány magyar lehet, akinek nem jut tengeri nyaralás.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyar ember börtönben érzi magát, ha nem látja egy évben legalább egyszer a tengert...","id":"20200703_borton_tenger_orban_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eeaf9d-1e0e-40ee-b84c-00b74080205e","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_borton_tenger_orban_nyaralas","timestamp":"2020. július. 03. 12:40","title":"Ha Orbán szerint börtön nem látni a tengert, a magyarok többsége börtönben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","shortLead":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","id":"20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b524c95-85d7-4f49-a277-b6e33a6a388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","timestamp":"2020. július. 04. 14:58","title":"Excelben is lehet festeni, nem akármiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági szakértői több mint 4,18 millió új kártékony kódot regisztráltak tavaly a Google operációs rendszerén, vagyis naponta 11 500 új androidos kártevő jelent meg. Legtöbb közöttük adware, mely a hirdetések megjelenítése mellett személyes adatokat lop el, de egyre gyakoribb a kémkedő stalkerware is.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági szakértői több mint 4,18 millió új kártékony kódot regisztráltak tavaly a Google operációs...","id":"20200703_androidos_kartevok_statisztika_gdata_adware_virusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38336748-7690-4f26-86b6-52656d0b855e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_androidos_kartevok_statisztika_gdata_adware_virusok","timestamp":"2020. július. 03. 08:03","title":"Özönlenek a vírusok az androidos telefonokra, 7,5 másodpercenként születik egy új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]